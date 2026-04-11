British Airways : Premier vol avec Wi-Fi Starlink gratuit et illimité

Article publié le 11 avril 2026 par David Dagouret

Le Wi-Fi haut débit Starlink est désormais disponible gratuitement sur un Boeing 787 de British Airways.

Le premier avion de British Airways équipé du Wi-Fi Starlink a pris son envol le 19 mars 2026. Il s'agit du premier vol opéré par une compagnie aérienne britannique à utiliser cette technologie. Le Boeing 787-8, à destination de Houston, est le premier appareil de la flotte de la compagnie à être connecté, offrant ainsi aux passagers un accès gratuit à Internet haut débit et fiable pour le streaming, le travail et rester en contact.

La compagnie aérienne est en train d'équiper sa flotte de 787-8 du système Starlink et a déjà commencé à le faire pour ses prochains appareils. D'ici deux ans, l'ensemble de la flotte de British Airways, soit plus de 300 avions, bénéficiera de cette nouvelle technologie performante, accessible gratuitement à tous les passagers, dans toutes les cabines.

British Airways investit 7 milliards de livres sterling dans tous les secteurs d'activité, depuis les nouveaux concepts de salons à Dubaï et Miami.

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