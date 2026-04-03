Avation commande cinq ATR 72-600 supplémentaires

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

Le loueur basé à Singapour renforce son partenariat de longue date avec ATR, atteignant 54 commandes fermes nettes à ce jour.

ATR a annoncé l’exercice de droits d’achat portant sur cinq ATR 72‑600 par le loueur singapourien Avation, dans le cadre d’un accord-cadre signé en 2011. Les livraisons sont prévues pour 2028 et 2029.

Cet engagement couvre les 50ᵉ à 54ᵉ appareils ATR commandés par Avation depuis le début de leur collaboration il y a 15 ans. Au fil du temps, ce partenariat s’est développé et renforcé, permettant à Avation de constituer un portefeuille conséquent de turbopropulseurs, comprenant aujourd’hui 27 ATR placés auprès d’opérateurs dans le monde entier. Au cours des six derniers mois seulement, le loueur a placé des ATR auprès de trois nouveaux opérateurs.

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