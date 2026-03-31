Volotea à Limoges : 7 nouvelles lignes directes et 230 000 sièges en 2026

Article publié le 31 mars 2026 par David Dagouret

Les 7 nouvelles destinations au départ de la Haute-Vienne sont Rome, Barcelone, Majorque, Marseille et bien d'autres. Horaires, fréquences et billets disponibles dès maintenant.

Après l'ouverture de sa base limousine en février, Volotea poursuit sa montée en puissance avec le déploiement de 7 nouvelles routes françaises et européennes, assurées par l’Airbus A319 basé à Limoges.

Les destinations que Volotea mettra à la disposition des passagers de Limoges sont :

Ajaccio à partir du 11 avril avec une fréquence hebdomadaire le samedi, portée à deux vols les mardis et samedis en août. Au total, près de 10 300 sièges seront disponibles.

Marseille à partir du 7 mai, avec un programme adapté à la période estivale soit deux vols par semaine les jeudis et dimanches, porté à trois fréquences les lundis, mercredis et vendredis en août. Au total, plus de 14 970 sièges seront proposés.

Barcelone à partir du 21 mai. Cette liaison directe sera proposée deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, avec plus de 14 000 sièges.

Majorque à partir du 22 mai avec deux vols par semaine les lundis et vendredis. Au total, plus de 14 000 sièges seront disponibles.

Rome à partir du 23 mai, avec une ligne opérée deux fois par semaine, les mardis et samedis avec une offre de plus de 14 000 sièges.

Minorque à partir du 26 juin avec deux vols hebdomadaires les lundis et vendredis avec plus de 14 000 sièges proposés.

Malaga dès le 1er juillet grâce à un vol par semaine le mercredi, avec une fréquence renforcée en août et deux vols hebdomadaires les mercredis et dimanches. Au total, plus de 4 650 sièges seront offerts.

Volotea proposera un total de 8 destinations au départ de l’aéroport de Limoges en 2026, ainsi qu’une offre de plus de 230 000 sièges cette année.

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