Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF

Article publié le 29 mars 2026 par David Dagouret

Une attaque combinée de missiles balistiques et de drones a visé les installations de l'US Air Force sur la base aérienne Prince Sultan, entraînant la perte totale d'un appareil stratégique de détection avancée E-3G Sentry.

Les autorités américaine ont annoncé qu'une offensive d'envergure a été menée par les forces iraniennes contre la base aérienne Prince Sultan (PSAB), en Arabie saoudite. Selon les premières informations confirmées, plusieurs aéronefs de l'US Air Force (USAF) stationnés sur le tarmac ont été endommagés ou détruits lors de ce raid impliquant des vecteurs balistiques et des drones d'attaque.

Le bilan matériel fait état d'un coup particulièrement dur pour les capacités de surveillance régionales américaines. L'appareil immatriculé 81-0005, un E-3G Sentry spécialisé dans la détection et le commandement aéroporté (AEW&C), a été totalement détruit.

Cet avion appartenait à la 552e escadre de contrôle aérien (552nd Air Control Wing), unité basée à Tinker Air Force Base dans l'Oklahoma. Véritable « œil de l'armée » dans le ciel, l'E-3G est un multiplicateur de force essentiel pour la coordination des opérations aériennes et la surveillance de l'espace aérien sur de longues distances. Sa destruction représente non seulement une perte financière de plusieurs centaines de millions de dollars, mais aussi une réduction immédiate des capacités de veille radar de la coalition dans la zone.

L'attaque, survenue hier, a utilisé une tactique de saturation désormais bien connue dans la région. L'emploi conjoint de missiles balistiques pour la force d'impact et de drones pour saturer ou contourner les défenses antiaériennes a permis d'atteindre les zones de stationnement à l'air libre.

Plusieurs autres appareils de l'USAF, dont les types n'ont pas encore été tous formellement identifiés, auraient subi des dommages plus ou moins importants alors qu'ils étaient parqués sur les parkings de la base. Les autorités militaires américaines procèdent actuellement à une évaluation précise des dégâts et de l'état de l'infrastructure de la base.