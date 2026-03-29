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Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF

Média publié le 29 mars 2026 - Source : Twitter

Attaque iranienne en Arabie saoudite : destruction d'un AWACS E-3G Sentry de l'USAF

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