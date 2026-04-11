Actualité aéronautique
ANA renouvelle les trousses de confort sur ses vols internationaux
Article publié le 11 avril 2026 par David Dagouret
Les kits de confort en First Class et en Business Class sur les vols internationaux long-courriers et certains vols moyen-courriers ont été renouvelés depuis avril 2026.
All Nippon Airways (ANA), a annoncé le renouvellement de ses kits de confort en First Class et en Business Class sur les vols internationaux long-courriers et certains vols moyen-courriers, depuis le mois d'avril 2026.
Ce renouvellement s’accompagne de nouveaux partenariats avec FRANZI, prestigieuse maison italienne, ainsi qu’avec les marques de soins de luxe DECORTÉ et CULTI MILANO, afin d’améliorer l’expérience à bord des passagers d’ANA.
Pour la conception des pochettes, ANA s’est associée à FRANZI, une marque italienne de maroquinerie de luxe fondée à Milan en 1864 et prisée par les têtes couronnées à travers le monde. Ces élégantes pochettes sont fabriquées en polyester recyclé (R-PET), associant 160 ans de savoir-faire italien à une approche contemporaine de durabilité. Des designs exclusifs seront renouvelés au fil des saisons.
Les nouveaux kits proposent des produits de beauté haut de gamme de marques mondialement reconnues. En First Class, les passagers découvriront des articles de DECORTÉ, marque japonaise emblématique de cosmétique de prestige. En Business Class, ils recevront des produits de CULTI MILANO, une marque italienne de parfum réputée pour ses fragrances sophistiquées. Il s’agit des premiers partenariats de trousses de confort à bord pour DECORTÉ et CULTI MILANO.
ANA renforce également ses efforts en matière de durabilité à travers ce renouvellement, notamment en réduisant les emballages plastiques. Chaque kit comprend une pochette réutilisable et respectueuse de l’environnement, conçue pour être utilisée bien après l’atterrissage. Des articles supplémentaires, tels que des mouchoirs, des masques pour les yeux et des adaptateurs de voyage, illustrent l’engagement d’ANA d’offrir aux passagers des solutions pratiques et réutilisables.
First Class internationale :
Pochette FRANZI
- Soins DECORTÉ :
- Soin AQ Absolu Emulsion Micro-Eclat II (35 ml)
- Soin AQ Absolu Lotion Hydratante II (35 ml)
- Sérum Liposome Advanced Réparateur (12 ml)
- Brosse à dents (avec capuchon), masque pour les yeux, bouchons d’oreilles, mouchoir
- Éco-sac original ANA
Business Class internationale :
Pochette FRANZI
Soins CULTI MILANO :
- TESSUTO Baume à lèvres (4,25 g)
- TESSUTO Lotion Mains & Corps (10 ml)
- Brosse à dents (avec capuchon), masque pour les yeux, bouchons d’oreilles
- Adaptateur USB (Type C vers A) (départs du Japon uniquement)
- Éco-sac original ANA (départs à l’étranger uniquement)
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