AerCap commande 100 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 100 Airbus A320neo et A321neo supplémentaires.

AerCap Holdings NV a signé une commande ferme auprès d’Airbus pour 23 appareils A320neo et 77 A321neo. Cette transaction confirme la stratégie d’AerCap d’investir dans les technologies les plus demandées au monde en matière d’efficacité énergétique afin de répondre aux besoins à long terme de sa clientèle internationale de compagnies aériennes.

Sur le même sujet