Crash d'un F-15 en Iran : le second pilote américain retrouvé sain et sauf après une vaste opération de sauvetage

Article publié le 5 avril 2026 par David Dagouret

Le second membre d'équipage du F-15 abattu en Iran a été secouru par les forces américaines à l'issue d'une opération de récupération de grande ampleur.

Les autorités américaines ont annoncé le sauvetage du second pilote impliqué dans le crash d'un F-15 de l'United States Air Force survenu vendredi dernier en Iran.

Alors que le premier membre d'équipage avait été récupéré peu après l'incident, le second pilote faisait depuis l'objet d'intenses recherches. Selon les informations communiquées, il a finalement été localisé et extrait sain et sauf à l'issue d'une opération mobilisant d'importants moyens aériens et humains.

L'opération de sauvetage aurait impliqué des dizaines d'appareils ainsi que plusieurs centaines de militaires, notamment issus des forces spéciales américaines. Durant toute la durée de l'opération, le pilote serait resté en contact permanent avec sa hiérarchie, facilitant ainsi sa localisation et sa récupération.

D'après les autorités américaines, le pilote était activement recherché par des forces iraniennes au moment de son extraction. L'opération, qui s'est déroulée dans la province de Kohgiluyeh-et-Boyer-Ahmad, aurait également entraîné des pertes humaines, avec un bilan de cinq morts évoqué par les responsables américains.

Le militaire secouru aurait été transféré au Koweït afin d'y recevoir une prise en charge médicale. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué à ce stade concernant son état de santé précis.

Une enquête devrait permettre d'établir les circonstances exactes de la perte de l'appareil, dans un contexte régional particulièrement tendu.