Vueling lance le divertissement à bord gratuit : films, séries et carte 3D

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

La plateforme propose un catalogue de 18 films, 12 séries télévisées, une carte interactive 3D du trajet, le menu à bord, des informations sur le réseau de la compagnie, ainsi que la possibilité de réserver des activités à destination.

Vueling, compagnie aérienne appartenant au groupe IAG, poursuit l’amélioration de l’expérience client avec le lancement d’un nouveau service de divertissement à bord. Le portail digital est accessible directement depuis les appareils personnels des clients et propose des films, des séries ainsi qu’une gamme de fonctionnalités utiles tout au long du vol, entièrement gratuites.

La plateforme est déjà disponible sur plus de la moitié de la flotte de la compagnie et fonctionne via une connexion directe au serveur embarqué de l’appareil, ce qui signifie qu’elle ne nécessite ni Wi-Fi ni connexion externe.

Grâce à ce portail, les clients peuvent profiter d’une sélection de contenus de divertissement qui sera mise à jour de manière saisonnière. Le catalogue actuel comprend 18 films pour tous les publics et 23 épisodes répartis sur 12 séries télévisées.

Par ailleurs, le portail propose une carte interactive 3D permettant de suivre en temps réel l’itinéraire du vol. Les clients peuvent également accéder au menu et à la boutique à bord, où ils peuvent consulter l’offre de repas, boissons et produits disponibles pendant le vol.

Le portail offre également un accès direct à GetYourGuide, permettant aux clients de découvrir des activités, excursions et expériences à destination. Il inclut également des informations sur le réseau de Vueling, ses initiatives en matière de durabilité ainsi que ses services d’assistance aux clients.

Ce nouveau service, fourni par Viasat, vient compléter la connectivité Wi-Fi déjà disponible sur une grande partie de la flotte de la compagnie, qui inclut 15 minutes d’accès gratuit à Internet pour les clients.