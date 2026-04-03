Cathay Pacific : Une livrée artistique pour son 80e anniversaire avec WestK

Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret

Découvrez "Spirit of Hong Kong", la nouvelle livrée Boeing 777-300ER de Cathay Pacific créée avec WestK.

Cathay Pacific et la West Kowloon Cultural District Authority (“WKCDA” ou “l'Autorité”) se sont associés pour dévoiler une nouvelle livrée, “Spirit of Hong Kong – 80th Anniversary Edition”. Cette collaboration marque une étape importante pour deux des marques locales les plus reconnues de Hong Kong, soulignant leur engagement commun à soutenir la créativité culturelle locale et à promouvoir les arts et la culture de la ville sur la scène internationale.

Cathay Pacific est le partenaire de voyage de WestK depuis 2023, soutenant ses expositions artistiques et culturelles de renommée mondiale ainsi que ses programmes d'arts du spectacle en fournissant des services de transport de passagers et de fret. À l’occasion du 80ème anniversaire de Cathay Pacific, cette nouvelle livrée associe la vision de marque de WestK, “Where Art Comes Alive” (Où l'art prend vie), et l'engagement de Cathay Pacific à offrir une expérience voyageur plus riche et significative. Cette démarche s’inscrit dans la philosophie “Move Beyond” de la compagnie aérienne et renforce, sur le long terme, la volonté commune de promouvoir le développement des arts, de la culture et des industries créatives à Hong Kong.

Une cérémonie a été organisée à l’Aéroport International de Hong Kong pour dévoiler la nouvelle livrée, en présence de Bernard Chan, Président du Conseil d'Administration de la WKCDA, Ronald Lam, Directeur Général du Groupe Cathay, Betty Fung, Directrice Générale de la WKCDA, Lavinia Lau, Directrice de la Clientèle et des Affaires Commerciales de Cathay, et Joyce Ho, Directrice Générale Adjointe (développement de l'entreprise) de la WKCDA. Parmi les autres invités de marque figuraient Steven Yiu, Directeur Exécutif des Opérations Aéroportuaires de l'Autorité Aéroportuaire de Hong Kong, et le célèbre animateur et artiste Do Do Cheng, qui a animé la vidéo “WestK in the Sky”, fruit d'une collaboration entre Cathay et WestK.

L'avion Boeing 777-300ER (B-KQU) de Cathay Pacific, décoré des couleurs “Spirit of Hong Kong”, s'inspire du concept primé “Gallery in the Skies” de Cathay Pacific dans ses cabines de Classe Affaires. La livrée présente une œuvre d'art innovante de l'artiste multimédia hongkongais Victor Wong, qui utilise une technologie lui permettant de générer des paysages à partir des données géographiques qu'il fournit. Pièce maîtresse du 80ème anniversaire de Cathay et plateforme de présentation de la vision artistique de WestK, la nouvelle livrée transforme l'avion en une toile volante qui fait voyager les personnes, les cultures et les idées tout en apportant une nouvelle inspiration à la ville. La livrée arbore à la fois le logo anniversaire “80 Years Together” de Cathay et le logo WestK, symbolisant un engagement commun à présenter l'essence des arts et de la culture de Hong Kong aux destinations du monde entier.

L'avion aux couleurs artistiques “Spirit of Hong Kong” est entré en service après la cérémonie de dévoilement. Les passagers du vol inaugural ont pu profiter d'une expérience culturelle unique dès leur embarquement, notamment grâce à une nouvelle interprétation de l'hymne sonore de Cathay, “Song of Cathay”, interprété par Patrick Lui, pianiste, compositeur, arrangeur et producteur de musique hongkongais primé. Cette œuvre, présentée conjointement par WestK et Cathay, intègre des éléments de jazz moderne, offrant aux voyageurs un prélude rafraîchissant et riche en culture à leur voyage. La nouvelle version de « Song of Cathay » sera disponible sur certains vols passagers de Cathay Pacific à partir de la mi-2026.

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