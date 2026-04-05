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Wi-Fi Starlink Air France : On a testé le haut débit entre Paris et Toulouse
Article publié le 5 avril 2026 par David Dagouret
Découvrez notre test du Wi-Fi Starlink à bord d'un Airbus A320 d'Air France.
Air France poursuit le déploiement de la connectivité à bord de sa flotte court et moyen-courrier, avec l'introduction progressive d'un accès Wi-Fi très haut débit reposant sur la technologie Starlink. Ce service, proposé gratuitement et de manière illimitée pour les usages de messagerie aux membres du programme Flying Blue, vise à améliorer l'expérience passager en vol.
Dans ce contexte, Aeroweb-fr.net a pu tester cette solution le 17 février 2026 lors d'un vol entre Paris-Orly et Toulouse, opéré en Airbus A320 (immatriculation F-GKXS, vol AF6118).
Lors de ce vol, la connexion gratuite a permis l'utilisation d'applications telles que WhatsApp, Messenger ou WeChat. Les échanges de messages ont été réalisés sans difficulté, tout comme le transfert de photos et d'une courte vidéo vers des contacts au sol.
En revanche, la stabilité de la connexion s'est montrée variable au cours du vol. Si cela n'a pas impacté l'usage du service de messagerie, cette instabilité pourrait être plus décevable pour la navigation internet ou le streaming.
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