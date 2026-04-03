Actualité aéronautique
L'Aéroport Nice Côte d’Azur dévoile son programme été 2026
Article publié le 3 avril 2026 par David Dagouret
Programme été 2026 de l'aéroport Nice Côte d'Azur : 10 nouvelles destinations dont Boston, 15 lignes long-courriers et une offre renforcée vers Paris. Le plus vaste réseau de son histoire !
Avec un réseau de 130 destinations vers 47 pays, l'aéroport présente le programme le plus vaste de son histoire. Dix nouvelles destinations et 15 liaisons long-courriers estivales viennent renforcer sa dimension très largement tournée vers l’international.
Pour la saison été 2026, qui démarre progressivement à partir de fin mars et s’étire jusqu’à l’automne, les azuréens comme les Italiens du Nord pourront profiter d’un réseau de 130 destinations, soit 8 de plus que l’an dernier vers 47 pays, deux de plus que l’été dernier.
Ce programme compte 18 nouveautés dont 10 nouvelles destinations :
- Billund (Norwegian)
- Boston (Delta)
- Bratislava (Wizz Air)
- Cagliari (easyJet)
- Cork (Aer Lingus)
- Funchal (easyJet)
- Gdansk (Wizz Air)
- Hanovre (Eurowings)
- Newcastle (easyJet)
- Séville (Vueling)
3 annualisations de lignes qui étaient opérées l’hiver dernier :
- Chisinau (Wizz Air)
- Hurghada (easyJet)
- Vilnius (Wizz Air)
5 renforcements de routes existantes par l’arrivée de nouveaux opérateurs :
- Birmingham (easyJet)
- Bucarest (FlyOne)
- Bordeaux (Air France)
- Djerba (Nouvelair Tunisie)
- Paris Orly (Transavia France)
Une liaison Nice – Paris qui va connaitre des modifications
Avec la reprise des vols vers Orly réalisés jusqu’à présent par Air France, Transavia France opérera une liaison essentielle entre la Côte l’Azur et la capitale en proposant 8 vols par jour en pointe. EasyJet, qui opère également la ligne en offre également 8 vols par jour en pointe. Conscients des besoins des azuréens, les deux opérateurs ont adapté leur politique commerciale pour répondre aux besoins de confort, fluidité et flexibilité. Enfin Air France a décidé de renforcer sa liaison sur Paris – Charles de Gaulle.
Un réseau international encore plus dense
Avec 112 destinations à l’international sur un total de 130, l’aéroport Nice Côte d’Azur conforte sa vocation à connecter directement son territoire au monde entier. Et désormais, avec l’ouverture de la ligne vers Boston, le réseau compte 15 lignes long-courriers estivales, un record qui confirme le rôle de l’aéroport comme deuxième porte d’entrée de la France et du nord de l’Italie et participe au développement économique de son territoire. Dans le détail, 7 lignes relient la Côte d’Azur aux Etats-Unis, 2 au Canada et 6 vers le Moyen-Orient.
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