Le premier Bombardier Global 8000 de série effectue son vol inaugural

Article publié le 4 juin 2025 par David Dagouret

Le premier avion Global 8000 de série a effectué son vol inaugural au départ du Centre d’assemblage d’avions Bombardier à Mississauga, en Ontario.

Bombardier a annoncé que le premier avion Global 8000 de série a effectué avec succès son vol inaugural. Cette étape a été franchie le 16 mai au départ du Centre d’assemblage d’avions Bombardier de Mississauga, en Ontario, et l’avion a exécuté une série d’essais au cours du vol, dans le cadre de la procédure de vols d’essai d’avions de série. L'avion a atterri sous le commandement de Sandro Novelli, pilote, assisté de Charlie Honey, copilote et de Bhargav Bhavsar, mécanicien de bord. Toutes les commandes de vol de l’avion ont été actionnées, et les systèmes et l’avion ont réagi comme prévu.



Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produits chez Bombardier a déclaré : "Ce vol du premier avion de série marque une nouvelle étape réussie pour le programme Global 8000 de Bombardier, et nous sommes très satisfaits des performances de l’avion durant ce voyage inaugural. Voir ce premier avion de série prendre son envol est une autre étape importante de ce parcours qui redéfinira le paysage de l’aviation d’affaires. Avec sa basse altitude en cabine, sa cabine luxueuse et saine, son vol en douceur emblématique et ses capacités de performance inégalées, l’avion Global 8000 est le choix évident des propriétaires et exploitants avisés qui privilégient la commodité et la flexibilité."



David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Excellence opérationnelle chez Bombardier a déclaré : "Il s’agit d’une réalisation très spéciale pour notre avion Global 8000, le dernier fait saillant de ce jet d’affaires transformateur."





Sur le même sujet