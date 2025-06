Qatar Airways a signé une commande record avec Boeing et GE Aerospace

Article publié le 31 mai 2025 par David Dagouret

La commande passée à Boeing porte sur un total de 210 appareils long-courriers. Celle passée avec GEAerospace porte sur plus de 400 moteurs.

Qatar Airways vient de franchir une étape majeure dans sa stratégie de croissance à long terme en annonçant la plus importante commande de gros-porteurs de son histoire — et l'une des plus conséquentes jamais enregistrées par l’industrie aéronautique.

La commande passée à Boeing porte sur un total de 210 appareils long-courriers, dont 160 en commande ferme et 50 en option. Dans le détail, Qatar Airways a commandé 130 Boeing 787 Dreamliner — la plus grande commande jamais enregistrée pour ce modèle — ainsi que 30 Boeing 777-9, la dernière version du célèbre biréacteur long-courrier.

En parallèle, Qatar Airways a conclu un accord majeur avec GE Aerospace pour la fourniture de plus de 400 moteurs destinés à équiper sa future flotte Boeing. Il s’agit notamment de 60 moteurs GE9X — conçus pour le 777-9 — et de 260 moteurs GEnx, qui équiperont les 787 Dreamliner. L’accord inclut également des pièces de rechange et des services de maintenance à long terme.

Ce contrat s’ajoute à une précédente commande de 188 moteurs GE9X, portant le total à 248 exemplaires. Il constitue la plus importante commande de moteurs gros-porteurs jamais enregistrée par GE Aerospace.

Avec plus de 150 avions Boeing actuellement en service, dont des 777, des 787 et des avions cargo, Qatar Airways renforce ainsi considérablement sa flotte long-courrier et s’apprête à devenir le premier opérateur de Dreamliner au Moyen-Orient.

Ces annonces ont été officialisées à l’occasion d’une rencontre entre l’Émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et le président Donald Trump, soulignant l’importance stratégique de ce partenariat industriel pour les deux parties.

