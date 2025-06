Corsair signe un partenariat avec Hertz

Article publié le 4 juin 2025 par David Dagouret

Il est désormais possible de réserver un vol Corsair et d’ajouter une location de voiture directement depuis le site flycorsair.fr.

Corsair a annoncé la signature d'un partenariat avec Hertz afin que les clients bénéficient de solutions de mobilité à destination. Dans le cadre de cette collaboration, les clients de Corsair bénéficient de tarifs privilégiés et d’avantages exclusifs pour toute réservation de véhicule auprès de Hertz dans les nombreuses destinations desservies par la compagnie en France hexagonale (Paris Orly, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux) comme dans les Outre-mer (La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte).



Pour célébrer le lancement de ce partenariat, Hertz propose jusqu’à 15 % de réduction sur toute location effective jusqu’au 30 juin 2025, ainsi que du 1er au 30 septembre 2025. Le reste de l’année, les clients Corsair bénéficient de jusqu’à 10 % de remise sur chaque réservation.



Les tarifs incluent l’ensemble des frais obligatoires : kilométrage illimité, surcharge aéroport, assurance collision (CDW) et protection contre le vol (TP). Des options supplémentaires peuvent être ajoutées sur place selon les besoins.



En cas de changement de programme, les réservations peuvent être modifiées ou annulées sans frais, jusqu’à 48 heures avant la prise en main du véhicule.



Le Club Corsair et le programme de fidélité Hertz Gold Plus Rewards sont désormais interconnectés, permettant à leurs membres de cumuler les avantages des deux univers.



Les clients Bronze du Club Corsair, ainsi que les non-membres, peuvent adhérer gratuitement au programme Hertz Gold Plus Rewards et bénéficier de nombreux privilèges : formalités simplifiées lors de la prise en charge, accès prioritaire aux comptoirs « fast track », conducteur additionnel gratuit (conjoint ou partenaire civil uniquement), surclassements de catégorie de véhicule, entre autres.



Les membres Silver, Gold et Platinum du Club Corsair bénéficient automatiquement d’un statut privilégié au sein du programme Hertz :