Crash d’un Morane-Saulnier 733 à proximité de la base aérienne de Rochefort

Article publié le 6 juin 2025 par David Dagouret

Le pilote seul à bord est malheureusement décédé

Un accident aérien s’est produit ce vendredi 6 juin 2025 aux alentours de 14h30 près de la base aérienne 721 de Rochefort (Charente-Maritime), alors qu’un avion civil de type Morane-Saulnier 733 participait à une manifestation organisée dans le cadre du baptême de promotion de l’École de formation des sous-officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace (EFSOAAE).

L’appareil s’est écrasé dans un champ situé en bordure immédiate de la base militaire. Le pilote, seul à bord, n’a pas survécu à l’accident. Aucune victime ni dégât n’est à déplorer au sol.

Le Morane-Saulnier 733, un avion d’entraînement d’origine militaire conçu dans les années 1950, est aujourd’hui opéré exclusivement par des passionnés d’aviation ancienne et régulièrement présenté lors de meetings aériens. Les circonstances précises du drame restent à déterminer. Le vol s’inscrivait dans un cadre commémoratif et festif, en présence d’élèves sous-officiers et de représentants de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Les autorités ont immédiatement sécurisé le périmètre du crash. Deux enquêtes ont été ouvertes : l’une confiée à la gendarmerie des transports aériens (GTA), l’autre au Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA), qui devra déterminer les causes techniques et humaines de l’accident.

