Emirates et Air Mauritius renouvellent leur partenariat

Article publié le 5 juin 2025 par David Dagouret

Cet accord comprend un accord de partage de codes réciproque sur certaines liaisons au-delà des hubs respectifs des deux compagnies, ainsi qu'une coopération renforcée sur les programmes de fidélité et les services de fret aérien.

Emirates et Air Mauritius ont renouvelé leur partenariat de longue date, qui comprend un accord de partage de codes réciproque sur certaines liaisons au-delà des hubs respectifs des deux compagnies, ainsi qu'une coopération renforcée sur les programmes de fidélité et les services de fret aérien.

Le Mémorandum d’Entente (MoU) a été signé à Maurice, officialisant un accord de collaboration mutuelle initialement établi en 2003, suite au lancement des services d’Emirates vers la nation insulaire, et reconduit en 2013 avec un accord de partage de codes élargi sur de nouvelles destinations.

Dans le cadre de cette coopération stratégique, Air Mauritius appose son code sur les vols opérés par Emirates à destination du Caire, Colombo, Karachi, Dammam, Djeddah et Riyad, tandis qu’Emirates appose son code sur les vols opérés par Air Mauritius sur la liaison Maurice - Antananarivo.

Par ailleurs, Air Mauritius peut également commercialiser des sièges sur l’ensemble du réseau Emirates sur la base d’un accord interline.

Emirates a lancé ses vols réguliers vers Maurice en 2002 et a depuis transporté plus de 8,8 millions de passagers et plus de 126 000 tonnes de fret au départ et à destination de l’île.

Le partenariat entre Emirates et Air Mauritius a permis de générer plus de 900 millions USD de bénéfices annuels pour l’économie mauricienne, incluant :

119 millions USD de issus directement des 14 vols passagers hebdomadaires opérés par Emirates,

264 millions USD de recettes touristiques,

530 millions USD pour l’économie locale via les dépenses liées au tourisme.

Adnan Kazim, vice-président exécutif et directeur commercial d’Emirates, a déclaré : "Notre partenariat stratégique et de longue date avec Air Mauritius continue d’apporter aux clients des deux compagnies de nombreux avantages, tels que des correspondances fluides sur certaines liaisons, la possibilité d’utiliser un billet unique pour l’ensemble du voyage, ainsi que l’opportunité de cumul et d’utilisation de miles sur les programmes de fidélité respectifs. A l’aube de sa 23ème année, notre partenariat avec la compagnie nationale mauricienne nous a permis d’apporter de continuer à créer de la valeur pour l’île, à travers nos opérations passagères, nos capacités de fret et bien plus encore, avec des contributions concrètes qui ont aidé à bâtir une économie touristique forte et durable. Nous remercions les autorités et les parties prenantes pour leur soutien indéfectible, qui rend possible notre présence sur cette destination. Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’à présent et nous souhaitons continuer à investir dans cette destination clé, aujourd’hui connectée à plus de 128 villes de notre réseau mondial."

Kremchand (Kishore) Beegoo, président du conseil d’administration d’Air Mauritius, a déclaré : "Le renouvellement de notre partenariat de longue date avec Emirates représente une étape importante pour Air Mauritius. Emirates est l’un de nos partenaires stratégiques majeurs, et cet accord renforcé illustre le lien étroit qui unit nos deux compagnies. Il offre des bénéfices concrets via un partage de codes réciproque sur certaines liaisons au-delà de nos hubs respectifs, ainsi qu’une coopération sur les programmes de fidélité et les services de fret. Ce partenariat renforcé consolide la complémentarité entre nos compagnies, nous permettant de mieux servir nos passagers, d’accomplir notre mission, celle de soutenir l’industrie touristique mauricienne, et d’offrir aux Mauriciens un accès élargi à un vaste réseau international."