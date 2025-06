easyJet inaugure des nouvelles liaisons vers l'Italie

Article publié le 5 juin 2025 par David Dagouret

La compagnie a inauguré sa liaison entre Lyon et Bari (Italie) ainsi que celle entre Paris et Lamezia Terme (Italie).

easyJet a inauguré sa liaison entre Lyon et Bari (Italie). La liaison a débuté le 23 mai et est programmée à raison de 3 vols par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. La liaison Paris-Orly-Lamezia Terme a débuté le 21 mai et est programmée à raison de 2 vols par semaine, le mercredi et le samedi.

