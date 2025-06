Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2025 : et si vous voliez en DC-3

Article publié le 31 mai 2025 par David Dagouret

L'appareil qui sera présent sur l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais est le C-53 du Musée de l'Aéronautique de Bretagne, immatriculé F-HVED.

L'édition du Temps des Hélices se tiendra la semaine prochaine et en plus des expositions statiques le matin, l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) propose, lors de cette édition 2025, un vol à bord d'un mythique DC-3 (C-53).

L'appareil qui sera présent sur l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais est le C-53 du Musée de l'Aéronautique de Bretagne, immatriculé F-HVED.

Sorti des chaînes de montage Douglas à Santa Monica en juin 1943, le C-53 désormais préservé par le Musée aéronautique de Bretagne (MAB) a connu un parcours exceptionnel. Conçu pour le transport de troupes et de blessés — à la différence du C-47 dont il ne possède pas la porte cargo —, il est envoyé dès août 1943 sur le théâtre d’opérations méditerranéen.

Affecté au 52nd Troop Carrier Wing, l’avion entre dans l’histoire dès septembre en participant à l’opération Giant, parachutant les soldats de la 82nd Airborne Division près de Salerne, en Italie.

À la mi-août 1944, l'appareil est basé en France, sur le terrain temporaire A22 près de Colleville-sur-Mer, avec pour mission de rapatrier des blessés. Puis vient la terrible bataille des Ardennes. Le 27 décembre, pour soutenir la 101st Airborne Division encerclée à Bastogne, le C-53 décolle de Châteaudun, remorquant un planeur Waco CG-4A dans le cadre de l’opération Repulse. En approche de la zone de largage, il est violemment touché par la Flak : l’aileron et le volet gauche sont endommagés. Malgré cela, les pilotes Phil Hecker et B. Simmons ramènent l’appareil — un exploit qui marquera les esprits. Les mécanos leur demanderont plus tard pourquoi ils n’ont pas sauté en parachute… L’avion héritera alors du surnom « Gruesome » — « l’horrible », en anglais.

Après la guerre, l’histoire de cet appareil prend un tournant plus paisible, mais tout aussi fascinant. En 1949, il est acquis par nul autre que Howard Hughes, patron de la Trans World Airlines. Il sera ensuite transformé en avion VIP pour Volkswagen aux États-Unis, avant de servir dans le secteur pétrolier, puis sous les couleurs d’Air Americana, North American Airlines, Air Dakota et de passer un temps à Melun-Villaroche, avant d’atterrir, pour de bon cette fois, en Bretagne.

C’est Hugues Duval, passionné et fondateur du MAB, qui permettra au C-53 de trouver sa place dans la collection du musée. Mais pas question de le laisser au sol : le projet est de le remettre en vol.

La restauration, confiée à Yankee Delta à Rennes, a été menée avec une rigueur remarquable. Objectif : retrouver le standard exact de l’avion tel qu’il était en 1944, tout en répondant aux exigences actuelles de sécurité. Les deux moteurs en étoile — soit 28 cylindres au total — ont été entièrement révisés. Toute la cellule a reçu un traitement anti-corrosion, de nombreux éléments de structure ont été changés ou restaurés : visserie, planchers, instruments, éclairage, extincteurs, circuits… Rien n’a été laissé au hasard.

Mais cette remise en vol ne se limite pas à un travail mécanique. Elle a nécessité la rédaction de 1 200 pages de documentation pour obtenir le Certificat de Transporteur Aérien (CTA), indispensable pour transporter du public. Car ce vétéran ne sera pas exposé derrière des barrières : il volera avec des passagers à bord, jusqu’à 19 personnes, pour transmettre son histoire dans les airs.

Sa livrée est celle qu’il portait en 1944, lorsqu’il survolait la France libérée. On y voit les célèbres bandes de débarquement, peintes dans l’urgence, à la main, par les mécaniciens dans la nuit du 5 au 6 juin.

Aeroweb-fr.net sera présent lors de l'édition 2025 du Temps Des hélices et nous essaierons de vous faire découvrir en vol cet appareil comme nous l'avons pu le faire pour le Junkers JU-52 : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2018/05/meeting-cerny-la-ferte-alais-decouverte-du-junkers-ju-52-1ere-partie ou le DOVE https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2017/06/meeting-de-cerny-la-ferte-alais-2017-a-la-decouverte-du-de-havilland-dove-photos.

Sur le même sujet