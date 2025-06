Le Groupe Qatar Airways annonce les meilleurs résultats financiers de son histoire

Article publié le 4 juin 2025 par David Dagouret

Le Groupe Qatar Airways a dévoilé les meilleurs résultats financiers de son histoire. Le bénéfice du Groupe, qui comprend les activités cargo, catering et Qatar Duty Free, s’élève à 2,15 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2024/25, soit une progression de 500 millions de dollars par rapport à l’année précédente.



Qatar Airways Cargo a enregistré une croissance de 17 % de son chiffre d’affaires, signant ses meilleurs résultats financiers depuis la période COVID.



Parmi les réalisations marquantes du Groupe Qatar Airways au cours du dernier exercice figurent :

Une hausse record de 28 % du bénéfice sur l’année fiscale 2024/25

L’extension de l’aéroport international Hamad, désormais capable d’accueillir jusqu’à 65 millions de passagers par an

Première compagnie aérienne mondiale, et première dans la région MENA, à équiper sa flotte de Boeing 777 du WiFi ultra-rapide Starlink

Acquisition d’une participation minoritaire de 25 % dans Virgin Australia

Acquisition de 25 % d’Airlink, acteur clé du transport régional en Afrique du Sud

Lancement de Sama, le premier membre d’équipage de cabine digital doté d’une IA conversationnelle

Signature de multiples protocoles d’accord techniques pour anticiper l’avenir du secteur, diversifier les activités du Groupe et contribuer à la réalisation de la Vision nationale 2030 du Qatar

M. Badr Mohammed Al-Meer, Président Directeur Général du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Ces résultats historiques sont le fruit du travail, de la compétence et de l’engagement des équipes à travers l’ensemble du Groupe Qatar Airways. Je sais que ces performances exceptionnelles n’auraient pas été possibles sans nos collaborateurs, plus de 55 000 à travers le monde, et c’est cette valorisation des talents qui constitue l’un des piliers de notre stratégie Qatar Airways 2.0. Nous avons également su nouer des partenariats stratégiques dans l’ensemble du secteur pour conserver l’agilité nécessaire face aux événements mondiaux, qu’ils soient d’ordre politique, économique ou environnemental. Grâce à tout cela, nous continuons d’offrir un service exceptionnel dans les airs, qu’il s’agisse de la Qsuite multirécompensée, de notre gastronomie raffinée ou de la connectivité ultra-rapide Starlink offerte à tous nos passagers."





