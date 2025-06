Air Tahiti Nui : nouveau kit enfants

Article publié le 31 mai 2025 par David Dagouret

Air Tahiti Nui présente son nouveau kit destiné aux enfants, conçu pour divertir les plus jeunes (de 3 à 7 ans) et les immerger dans une ambiance polynésienne. Avec son nouveau design, il permet à la compagnie de réduire son impact environnemental tout en soutenant les associations locales engagées pour la préservation de la biodiversité polynésienne.

Le kit de voyage, développé en partenariat avec une agence spécialisée, marque une nouvelle étape dans l’engagement d’Air Tahiti Nui pour un tourisme plus responsable. Pensé dans le respect de l’environnement, il privilégie les matériaux durables, réduit les éléments en plastique à usage unique et utilise des encres végétales pour toutes ses impressions. De plus, tous les papiers et crayons inclus sont certifiés FSC, garantissant une fabrication respectueuse des ressources forestières.

Conçu pour allier utilité et découverte, le kit comprend :

Un sac à ficelles réutilisable, à la fois pratique et résistant, conçu pour accompagner les enfants tout au long de leur voyage.

Un livret d’activités rempli de jeux éducatifs et de coloriages mettant en valeur la richesse de la faune polynésienne et des nouveaux personnages attachants

Des jeux de société pour des moments ludiques en famille

Une boîte de crayons de couleur pour stimuler la créativité des jeunes voyageurs

À travers les aventures de cinq mascottes emblématiques, Fetia la Tortue, Ta’aroa le Crabe de Cocotier, Maimiti la Raie Manta, Hiroiti le Lori et Manea le Requin, les enfants sont invités à explorer les écosystèmes uniques du Fenua, et à adopter des gestes simples pour les préserver. Un voyage éducatif et engagé, à la découverte des trésors naturels de la Polynésie.

Déjà disponible à bord des Dreamliners, ce nouveau kit est offert aux enfants âgés de 3 à 7 ans, complétant l’offre de divertissement proposée à bord : magazines jeunesse téléchargeables, films, séries, jeux vidéo et sélection musicale… Il s’inscrit pleinement dans la démarche d’Air Tahiti Nui visant à faire de chaque vol une expérience polynésienne, enrichissante et respectueuse de l’environnement.

En complément de ce nouveau kit, Air Tahiti Nui proposera prochainement des casques audio spécialement adaptés aux enfants. Conçus pour être réutilisables, ces casques seront nettoyés et reconditionnés après chaque utilisation, dans le respect des normes d’hygiène et de durabilité.

Par ailleurs, une trousse de confort est également remise aux parents voyageant avec un bébé. Elle comprend les essentiels pour le change, ainsi qu’une peluche en forme de baleine, compagnon de voyage idéal pour les tout-petits.

