Cathay Pacific relance sa liaison vers Adélaïde

Article publié le 4 juin 2025 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée 3 fois par semaine du 11 novembre 2025 au 27 mars 2026.

Cathay Pacific ajoute une nouvelle destination à son réseau dans le sud-ouest du Pacifique cet hiver avec le retour des vols sans escale entre Hong Kong et Adélaïde à partir du 11 novembre 2025. Le service saisonnier hivernal, assuré trois fois par semaine, rétablit une liaison importante entre le hub de la compagnie et la capitale de l'Australie-Méridionale.

Adélaïde sera la huitième destination de Cathay Pacific dans la région, la compagnie assurant également des liaisons toute l'année entre Hong Kong et Auckland, Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney, ainsi que des liaisons saisonnières hivernales vers Cairns et Christchurch.

La liaison Hong Kong-Adélaïde de Cathay Pacific sera assurée en Airbus A350-900.

En 2025, Cathay Pacific a déjà lancé des vols vers Hyderabad, Dallas et Urumqi. Suivront Rome (5 juin), Munich (16 juin), Bruxelles (3 août) et Adélaïde (11 novembre).

Horaires des vols (en heures locales, sous réserve de modifications et de l'approbation des autorités réglementaires) :

n° de vol depuis destination départ arrivée jours d'opération CX173 Hong Kong (HKG) Adelaide (ADL) 23h30 10h30+1 mardi, jeudi, samedi CX174 Adelaide (ADL) Hong Kong (HKG) 12h00 17h40 mercredi, vendredi, dimanche

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer de Cathay, a déclaré : "Nous sommes ravis de rétablir la liaison entre notre hub de Hong Kong et Adélaïde, une ville animée qui revêt une importance particulière pour Cathay Pacific. Nous avons lancé nos premiers vols passagers vers la capitale de l'Australie-Méridionale en 1992, et deux ans plus tard, notre premier groupe de pilotes cadets est arrivé dans la ville pour achever leur formation au pilotage, marquant le début de notre collaboration de plus de trois décennies avec Flight Training Adelaide. Avec notre retour sur cette destination, nous opérerons près de 90 vols aller-retour par semaine vers huit destinations du Pacifique Sud-Ouest au plus fort de la saison hivernale, offrant ainsi un grand choix à nos clients. Qu'ils voyagent pour les affaires, les loisirs ou pour rendre visite à des amis ou de la famille, nous sommes impatients de les accueillir à bord et de leur faire découvrir le service caractéristique de Cathay Pacific."





