Airbus livre le premier A321XLR motorisé par Pratt & Whitney à Wizz Air

La compagnie devient ainsi la première au monde à exploiter l'A321XLR équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF.

Wizz Air a pris livraison de son premier des 47 A321XLR. La compagnie devient ainsi la première au monde à exploiter l'A321XLR équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF, et le premier opérateur low cost européen de ce type d'appareil.



Les A321XLR de Wizz Air disposent de 239 sièges en configuration classe unique. Avec l'arrivée de l'A321XLR dans sa flotte, Wizz Air augmente sa capacité à relier l'Europe et le Moyen-Orient.



Wizz Air est un opérateur exclusivement Airbus, avec une flotte de plus de 230 appareils de la famille A320 en exploitation et 295 à livrer.

