Emirates et AEGEAN renforcent leur partenariat avec un partage élargi de leurs programmes de fidélité

Emirates et AEGEAN franchissent une nouvelle étape dans leur coopération stratégique en unissant leurs programmes de fidélité. Depuis le 06 mai, les membres Emirates Skywards peuvent accumuler et utiliser des Miles sur l’ensemble des vols opérés par AEGEAN et sa filiale Olympic Air. En retour, depuis le 21 mai, les membres du programme Miles+Bonus d’AEGEAN auront accès aux mêmes privilèges sur l’ensemble du réseau Emirates, qui couvre plus de 140 destinations à travers six continents.

Annoncé officiellement lors de l’Arabian Travel Market à Dubaï, cet élargissement du partenariat a été salué par les représentants des deux compagnies. Dr Nejib Ben Khedher, Vice-Président Senior Divisional d’Emirates Skywards, a souligné l’intérêt d’une « collaboration stratégique » qui permettra à plus de 38 millions de membres des deux programmes de profiter de nouveaux avantages sur plus de 200 destinations combinées. Pour Elias Mandroukas, Directeur Général Adjoint Commercial d’AEGEAN, cette évolution « renforce la valeur du programme Miles+Bonus et crée de nouvelles opportunités de voyage pour les clients sur un réseau mondial ».

Une coopération à double sens

Concrètement, les membres Emirates Skywards peuvent désormais cumuler jusqu’à 1,25 Mile par mile parcouru sur les vols opérés par AEGEAN, en fonction de la classe de voyage et du tarif. Les Miles accumulés peuvent être utilisés pour réserver des billets dès 8 000 Miles pour un aller simple en classe Économique, ou 17 500 Miles en classe Affaires.

De leur côté, les membres Miles+Bonus pourront bientôt cumuler des Miles sur les vols Emirates éligibles, et les utiliser pour réserver des billets en classe Économique ou Affaires sur l’ensemble du réseau de la compagnie émiratie.

Un partenariat qui s’étoffe

Ce rapprochement vient s’ajouter à l’accord de partage de codes déjà existant entre Emirates et AEGEAN. Celui-ci permet une connectivité facilitée entre 14 villes grecques, quatre villes européennes et Dubaï via Athènes. Les passagers d’AEGEAN peuvent par ailleurs accéder aux vols Emirates reliant Athènes à Newark et Dubaï.

