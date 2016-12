Raphaël Vialatte, responsable communication d'AirExpo 2010, répond à nos questions

Article publié le 20 mai 2010 par David Barrie

AeroWeb a interviewé Raphaël Vialatte qui est la personne en charge de la communication sur le grand meeting du Sud-Ouest de la France et qui se tiendra le 29 mai prochain : Air Expo

Comme chaque année se tient AirExpo sur l'aérodrome de Muret-Lherm à une quinzaine de kilomètres au sud de Toulouse. Ce meeting est devenu le troisième plus gros en France et présente la particularité d'être organisé par des étudiants de l'ISAE (le regroupement de SUPEARO et de l'ENSICA à Toulouse) et de l'ENAC. Chaque année, l'équipe est entièrement renouvelée pour que les jeunes recrues se frottent à l'organisation d'un grand événement. Cette année, c'est Raphaël Vialatte qui s'est collé à la communication.

AeroWeb : comment avez-vous été choisi pour faire partie de l'équipe organisatrice d'AirExpo ? Etiez-vous volontaire ?

Raphaël Vialatte : En fait, les membres de l'organisation sont choisis par l'équipe de l'année dernière. J'ai donc passé un entretien pour voir si j'étais motivé et si j'étais capable d'assurer l'organisation du meeting. Et j'ai été choisi pour être le responsable en charge de la communication.

AeroWeb : Au plan personnel, que peut vous apporter une telle expérience ?

Raphaël Vialatte : Ca va m'apporter beaucoup pour mon travail dans le futur, parce que c'est un vrai travail en équipe, auquel je serai forcément confronté dans ma carrière par la suite. Ca demande beaucoup d'efforts de communication. C'est aussi un lien dans l'aéronautique, domaine dans lequel je travaillerai surement plus tard. En avoir un premier aperçu aujourd'hui en tant qu'étudiant, c'est vraiment une belle opportunité pour moi.

AeroWeb : Vous parlez d'efforts. Est-ce que cet événement représente une organisation importante ?

Raphaël Vialatte : Oui, c'est assez lourd comme organisation; depuis le début de l'année, on se réunit très régulièrement avec les responsables: au moins une fois toutes les deux semaines. Ca s'est mis en place progressivement, mais il faut penser à beaucoup de choses contrairement à ce qu'on laisse paraitre. Ca nous prend toute l'année pour arriver à organiser cet événement.

AeroWeb : Comment recrutez-vous le plateau ? Est-ce que le fait d'être en contact avec les construteurs toulousains vous apporte un plus ?

Raphaël Vialatte : L'équipe est séparée en plusieurs commissions et on a des personnes qui ne s'occupent que de trouver des avions pour qu'il viennent le jour du meeting. Cependant, c'est dans les deux sens: on a d'un côté des propositions de personnes qui sont propriétaires d'avions et d'un autre côté on appelle aussi des constructeurs ou des entreprises pour qu'ils nous fassent des démonstrations. Cela est permit par le fait que nos écoles ont un fort lien avec le monde aéronautique. Des constructeurs comme Airbus ou ATR nous envoient chaque année au moins un de leurs avions pour une démonstration.

AeroWeb : Quels sont les avions qu'Airbus et ATR vous enverront ?

Raphaël Vialatte : Airbus viendra avec un A380 et un Béluga et ATR sera présent avec un ATR 72-500, une des dernières moutures des ATR.

AeroWeb : Vous attendez toujours autant de personnes, après une bonne année en 2009 et une beaucoup moins bonne en 2008 ?

Raphaël Vialatte : Comme les années précédentes, si on atteint quinze mille personnes, on sera contents. Si on atteint les trente mille, ce sera parfait. Ce fut déjà le cas en 2007, qui avait été une excellente année. On espère faire aussi bien avec un plateau exceptionnel. C'est surement possible.

AeroWeb : Outre les démonstrations en vol, que verrons-nous et que pourra-t-on faire sur le site d'AirExpo à Muret ?

Raphaël Vialatte : On disposera de tout un village aéronautique. On trouvera de nombreux stands avec des expositions, notamment une sur les 120 ans du premier vol de Clément Ader, réalisée par la mairie de Muret ou une autre sur l'aéropostale mise en place par une association de passionnés. On trouvera aussi des simulateurs; bref, divers stands répartis sur le site.

AeroWeb : On a parlé d'une possible venue de l'A400M pour AirExpo. Qu'en est-il ?

Raphaël Vialatte : Malheureusement, les chances que l'A400M fasse son apparition sont assez faibles, inutile de le cacher. l'avion a un programme d'essais en vol très serré et il sera le 29 mai en maintenance.

AeroWeb : A part l'A380, le Belouga ou l'ATR 72, quels sont les avions qu'on pourra voir?

Raphaël Vialatte : On aura plusieurs catégories d'appareils: concernant les avions militaires, la Patrouille de France sera là; un AlphaJet en solo sera présent aussi; exceptionnellement cette année, un F-18 espagnol viendra, ainsi que des parachutistes. Dans les avions civils, des patrouilles d'aéroclubs et des écoles effectueront des démonstrations. Des parachutistes en wingsuit feront une démonstration qui n'a jamais été vue à AirExpo; ce sera une grande première. Parmi les avions de collection, on aura un DC3 qui est un avion de ligne de légende, un Spitfire et un Sea Fury que beaucoup de personnes attendent.

AeroWeb : Il y a deux ans, la météo avait joué en défaveur lors du meeting qui s'était tenu à Francazal. Est-ce que les équipes sont attentives au temps qu'il fera?

Raphaël Vialatte : Nous n'avons aucune idée des prévisions pour la semaine prochaine. Je pense que c'est un peu tôt. Bien sur on espère la meilleure météo possible, comme c'était le cas l'an dernier. Si on a la météo et les avions, ce sera un très très beau meeting.

AeroWeb : Merci

Les réactions des lecteurs

backslashn

Membre Inscrit le 25/03/2010

15 messages postés # 20 mai 2010 23:48 Il y a une petite coquille dans l'article : le meeting est organisé chaque année par des étudiants des 3 grandes écoles aéronautiques toulousaines (ENAC, ENSICA, SUPAERO). L'ISAE, c'est le regroupement de l'ENSICA et de SUPAERO uniquement.



Pour avoir participé à l'organisation du meeting 2007, je confirme que c'est beaucoup de travail. Je souhaite bon courage à toute l'équipe organisatrice pour la dernière ligne droite ! Et rendez-vous le 29 mai !!!



Tom

http://backslashn.free.fr

Responsable Inscrit le 27/04/2006

2 618 messages postés # 21 mai 2010 07:29 Ah ... je ne savais pas que l'ENAC n'était pas dans l'ISAE ... je croyais qu'ils avaient tous fusionné

Merci

David - prof policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!

Rédacteur en chef d'

Rédacteur en chef d'

Mes photos sur Pictaero



"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.

