Aéro Montréal 2011: le Solar Impulse, tour du monde en 2014

Entretien avec Monsieur Claude MICHEL, SOLVAY, Directeur du Partenariat Solvay Solar Impulse.

Le forum de l'innovation ne pouvait pas être complet sans la présentation du Solar Impulse.

Nous avons pu rencontrer Monsieur Claude Michel.

Aeroweb-fr.net : Pouvez nous parler de l'avenir du Solar Impulse ?

Claude Michel : "Après avoir effectué des vols de quelques heures, un vol jour-nuit-jour de 26 heures d'affilée, des vols en Suisse (Genève et Zurich) puis des vols européens (Bruxelles et Paris Le Bourget) l'obectif est effectuer un tour du monde.

Ce tour du monde devrait prendre forme en 2014. En attendant cette date, il reste encore beaucoup de travail à l'équipe de l'avion solaire. Tout d'abord, la construction d'un deuxième appareil qui a déjà débuté."

Aeroweb-fr.net : Pourquoi un deuxième appareil ?

Claude Michel : " Pour effectuer un tour du monde, il faut intégrer des nouveaux systèmes notamment un pilotage automatique et augmenter l'espace du cockpit pour le pilote. Le but est d'augmenter la durée des vols du Solar Impulse. Après un vol de 26 heures en 2010, nous allons progressivement en allonger la durée - 40 heures en 2012- pour être prêts pour des vols de cinq jours et nuits, nécessaires pour le vol autour du monde, en étapes à l'horizon 2014."

Aeroweb-fr.net : Avez vous une idée des pays qui seront visités ?

Claude Michel : "Pas encore, mais ce que je sais c'est que nous voulons faire poser le train d'atterrissage du Solar Impulse sur les cinq continents. Les vols s'effectueront d'Ouest en Est".

Aeroweb-fr.net : Une telle aventure n'est pas sans risque ...

Claude Michel : "Nous avons confiance en la machine ainsi qu'aux pilotes, mais nous ne voulons pas prendre de risque, nous ne sommes pas casse cou. Le plus difficile dans ce projet est la traversée de l'Océan Pacifique et de l'Océan Atlantique".

Aeroweb-fr.net : Le Solar Impulse sera-t-il suivi par un appareil de secours ?

Claude Michel : "Non pas à ma connaissance".

Aeroweb-fr.net : Et si l'avion devait tomber ?

Claude Michel : "Le pilote aura un parachute".

Aeroweb-fr.net : Comment les pilotes vont ils s'entraîner ?

Claude Michel : "Les pilotes disposent d'une part d'un simulateur de vol et d'autre part du premier avion avec lequel ils effectueront des misions de plus en plus longues telles des vols méditerranéens qui sont un objectif pour 2012 (Suisse Maroc, Turquie, et retour en Suisse)".

Aeroweb-fr.net : Dernière question, quel message cherchez vous à faire passer ?

Claude Michel : "Un message écologique avant tout, il faut que les gens aient une prise de conscience, il faut se poser la question : sommes nous dépendants à jamais des energies fossiles, n'y a t'il pas d'autres voies à ouvrir ?"

Dans la soirée, M. Michel a présenté l'avion solaire. La présentation était axée sur les techniques d'innovation en matière d'aéronautique, thème principal du forum. L'assemblée a été conquise par la prestation de M. Michel ; il a même reçu un cadeau de la part d'Aéro Montréal.

