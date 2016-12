Meeting de la Ferté Alais: A la découverte du B-17 "The Pink Lady".

Article publié le 27 mai 2012 par David Dagouret

AeroWeb-fr.net a rencontré Patrick Arno, membre de l'Amicale Jean-Baptiste Salis, qui nous a fait découvrir la célèbre "Forteresse Volante", le B-17.

AeroWeb-fr.net : Parlez nous de cette Forteresse volante ?

Patrick Arno : Ce Boeing B-17G porte le numéro de série 44-8846, il a été construit à la fin de l’année 1944. Il a été intégré à US Air Force en janvier 1945 et ce jusqu’au 20 avril 1945 date de sa dernière mission, il a participé à 6 raids de guerre en Europe. Il a poursuivi sa carrière militaire jusqu’en novembre 1954 pour intégrer l’Institut géographique national (IGN). Il fut immatriculé F-BGSP et basé à Creil. Ses missions étaient des travaux de relevés aériens. Ce B-17 a fait des apparitions remarquées dans les films comme La grande vadrouille.

En 1985, il a rejoint l'Association "Forteresse Toujours Volante" et fut classé avion de collection où il a reçu l’immatriculation F-AZDX (immatriculation actuelle). En 1988, l’appareil a été remis à l’Amicale Jean-Baptiste Salis.



AeroWeb-fr.net : Quel est votre rôle sur cet avion ?

Patrick Arno : Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de chose à faire sur cet avion, la restauration est terminée. A l'époque j'avais en charge les roues les freins et la déco. En 1998 lorsque nous avons décidé de lui remettre une peinture, j'étais chargé de retrouver les couleurs historique qu'il aurait pu avoir durant la guerre, je dis "qu'il aurait pu avoir" car actuellement, il a une silhouette de B-17F alors que c'est un G. Il a été peint en kaki pour le film Memphis Belle. Nous avons donc conservé cette couleur kaki et nous l'avons peint dans les ateliers d'Air France à Orly.



AeroWeb-fr.net : Pourquoi The Pink Lady ?

Patrick Arno : Ce B-17 n'avait pas été baptisé durant la guerre. Il ne portait pas du tout ce nom de Pink Lady. Pour la petite histoire j'avais un ami qui importait des blousons type bombardier en France et je lui ai déclaré que j’allais lui acheter un blouson à une seule condition, de me peindre une pin-up sur le blouson. Il m’a peint cette pin-up merveilleuse sur mon blouson et lorsqu’on a peint l’avion un ami nous a dit "Et si on mettait une pin-up sur l’appareil ?" et on a pensé à celle de mon blouson.

AeroWeb-fr.net : Pourquoi l’appareil ne vole-t-il plus ?

Patrick Arno : Si on regarde les choses sérieusement, l’appareil est en état de voler mais il reste encore un travail de titan parce qu’il n’y a pas de protocole d’entretien pour ces avions là, donc ils sont établis au fur et à mesure. L’avion a 70 ans et on a vécu sans savoir réellement ce qu’il se passait dans les parties cachées de l’avion. Les moteurs sont importants dans un avion mais il va falloir vérifier l’appareil en entier, le démonter pièce par pièce et vérifier comment la cellule a vieilli.

AeroWeb-fr.net : Revolera-t-il ?

Patrick Arno : Dire aujourd’hui quand il volera, c’est encore impossible. Cela dépend des moyens qu’on va se donner pour faire la révision car ça coûte beaucoup d’argent et beaucoup de temps. Je ne sais pas, mais raisonnablement il faudra encore attendre plusieurs années. Il est en état de vol mais nous ne voulons pas jouer avec la sécurité.



AeroWeb-fr.net : Existe-t-il d’autres B-17 en France ?

Patrick Arno : En France, Il existe un autre B-17 dans les réserves du musée de l’air du Bourget mais il ne volera jamais et il n’est pas visible pour l'instant. En Europe, il y a deux appareils supplémentaires. Ces deux appareils se trouvent en Angleterre. Le permier "Mary Alice" est exposé en statique au musée de Duxford et le second "Sally B" qui vole toujours. Dans le monde, nous pouvons trouver, essentiellement aux Etats-Unis, douze à quatorze appareils en état de vol.

AeroWeb-fr.net : Merci.

Après cet entretien, nous avons eu la chance de pénétrer dans les entrailles du B-17.

Le cockpit :

Le bombardier avant :

La soute à bombes :

La cabine:

Le poste radio:

