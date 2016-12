Oshkosh 2012 : Il gagne sa vie en prenant des photos d'avions ... et de Pin-Ups

Article publié le 27 juillet 2012 par David Barrie

Christian Kieffer est un nostalgique des avions de la Seconde Guerre Mondiale et des Pin-Ups qui ornaient les nez des appareils. Au lieu de chercher des vieilles cartes postales d'époque, il a décidé de créer lui-même un calendrier (c'est la troisième édition) dédiés aux Pin-Ups et aux avions.

AeroWeb-fr.net : Comment vous est venue l’idée de prendre en photos des Pin-ups ?

Christian Kieffer : Quand j’étais enfant, je rêvais d’être un aviateur, depuis l’âge de mes dix ans je pense. Et puis, un peu plus tard, je me suis rendu compte que les photos de pinups pendant la guerre étaient vraiment très sexys. Plus tard, je ne suis pas devenu pilote, mais photographe et j’ai fait un tas de travaux, en particulier des photos de tournage de films à Hollywood. Les dernières années, je voulais me mettre à mon compte en faisant quelque chose qui me plaisait vraiment, avec mes propres impératifs artistiques, uniquement. Mon épouse réalise les costumes et choisit les filles.

AeroWeb-fr.net : Comment trouvez-vous les avions ?

Christian Kieffer : Un de mes amis à un P-51 Mustang. Je suis allé le voir un jour et je lui ai demandé : "J’aimerais amener quelques filles et voir si des photos avec l’avion pouvaient donner un résultat satisfaisant." Après les prises de vue, j’ai été époustouflé du résultat et ai trouvé que le concept était excellent. J’ai utilisé ses contacts dans la communauté des "warbirds" (les avions de la Seconde Guerre Mondiale, NDLR) et nous avons rassemblé douze avions pour la première édition du calendrier en 2011. Connaître du monde dans la communauté des propriétaires de warbirds. Ils se connaissent tous. Ils appartiennent au même groupe socio-économique. Ils se voient donc souvent. Grace à mon premier contact, je suis entré dans ce petit monde. De fil en aiguille, j’ai rencontré des propriétaires de musées aéronautiques qui avaient de nombreux avions dans leur collection, dont un avec un P-47 à Long Island. Ils ont aussi un P-40 en parfait état. A partir de là, j’ai décidé de l’imprimer et de le vendre par moi-même.

AeroWeb-fr.net : C’est venu naturellement ?

Christian Kieffer : Pas vraiment. Je suis un puriste. Je n’aurais jamais imaginer faire un calendrier parce que je ne suis pas le genre de personne qui achète ce type de produit. Ce fut difficile pour moi d’aller au-delà de ça et de choisir quel allait être mon segment de marché. Je connaissais quelques personnes qui faisaient des calendriers. J’ai fait quelques recherches sur les calendriers et il y a beaucoup de gens qui en achètent. J’ai lancé ma première édition et j’ai arpenté de petits meetings aériens. Les clients étaient enchantés.

AeroWeb-fr.net : D'où vous vient l'inspiration ?

Christian Kieffer : Alberto Vargas, à mon avis, a sûrement pris les photos de pinups les plus sexys jamais faites. Puis, personnellement, mettre des filles sur un avion me semblait une idée très romantique.

AeroWeb-fr.net : Avez-vous des projets autres pour le futur ?

Christian Kieffer : Nous essayons de lancer un programme de télévision. Ce sera basé sur les pinups bien sûr, pendant les prises de vues, mais pas seulement. La deuxième chose concernera l’avion, les aspects historiques dont le "nose art" (ces filles peintes sur le nez des avions), interviewer le pilote et effectuer des vidéos en vol. Le premier épisode se déroulera avec le P-51 mentionné précédemment, appartenant à Thom Richards. On devrait pouvoir visionner ce programme d’ici deux mois sur mon site.

AeroWeb-fr.net : Quel a été votre avion favori pendant les prises de vues ?

Christian Kieffer : Ils sont tous superbes et différents à la fois. Le P-40 est sûrement l’avion que je préfère et cela depuis longtemps. Il y a aussi un P-51 Mustang entièrement poli qui vient d’être restauré avec des pièces de cent autres Mustang. Les aviateurs avec lesquels je travaille m’amène faire un tour dans leur avion ; alors j’ai volé dans un B-17, un B-25 que j’adore. Un avion que j’aimerais prendre en photo est un P-38 Lightning. J’ai des contacts sur la côte ouest des Etats-Unis, mais il m’est difficile de me déplacer avec tout mon matériel. J’essaie autant que faire se peut de produire tout moi-même.

AeroWeb-fr.net : Avez-vous déjà réalisé des prises de vues ici à AirVenture ?

Christian Kieffer : Non, jamais. Je suis ici seulement pour affaires, pour promouvoir mon travail alors j’ai peu de temps pour moi-même. Je vais voir des pilotes avec qui je pourrais travailler dans le futur. Mais faire des photos ici pendant le salon pour le calendrier n’est pas possible. J’ai amené deux filles sur les avions pour faire un peu de promotion, mais ça s’arrête là.

AeroWeb-fr.net : Ça vous a permis cependant de nouer des contacts.

Christian Kieffer : Oui, j’ai rangé toutes les cartes de visite des pilotes dans ma boîte et je n’ai plus de place. Ils sont très intéressés. Il faut que ça soit faisable financièrement, il faut que l’avion soit beau, trouver un lieu approprié, etc … Faire voler un de ces warbirds coûte quand même deux mille dollars de l’heure au minimum.

AeroWeb-fr.net : Je ne vois aucun hydravion autour de nous.

Christian Kieffer : C’est drôle que vous parliez de ça. Je suis un grand fan d’hydrabvions. J’ai trouvé un Grumman G-44 Widgeon aux couleurs militaires. Il devrait être dans le calendrier 2014, j’espère. Je n’ai pas encore eu l’occasion d’en faire plus. En 2012, j’ai inséré un Catalina, qui est un de mes avions préférés. Ça me permet aussi de vivre mon rêve. J’ai volé dans le Catalina et je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait un jour.

AeroWeb-fr.net : Combien de temps faut-il pour sortir une photo d’une fille et d’un avion ?

Christian Kieffer : Quand je travaille sur la côte est, et je déteste ça, les nuages apparaissent rapidement et couvre le ciel complètement. Mais à certains moments, le soleil ressort et il me faut à peine quinze minutes pour prendre les photos. Par contre, il arrive qu’il me faille deux à trois heures pour tout préparer et installer.

AeroWeb-fr.net : Vous envoyez vos calendriers dans le monde entier ?

Christian Kieffer : Tout à fait. Sur notre site, on peut voir où nous avons envoyé nos calendriers par zone géographique. Sur la carte, vous verrez qu’il y a beaucoup de points rouges. Chacun pointe sur une ville où nous avons envoyé un calendrier.

Vous avez aussi des fans français ?

Christian Kieffer : Oui, il y a un propriétaire de bar à Paris qui a même pris une de mes photos et l’a peinte dans son établissement. Nous avons aussi une demi-douzaine de fans français qui suivent avec attention ce que nous faisons. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

Si vous voulez plus d’informations, je vous invite à aller visiter son site : WarbirdPinUps.com

Liens commerciaux