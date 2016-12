Meeting de Cerny - La Ferté Alais : A la découverte du Douglas DC-3

Article publié le 20 mai 2013 par David Dagouret

AeroWeb-fr.net a rencontré Guy Legallet, membre actif de l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) et responsable du Douglas DC-3 en restauration.

Guy Legallet est membre de l'association depuis 1997. Il est lui-même pilote sur Robin et Piper J3 et possède un Yak 52. Ce passionné d'avions nous fait découvrir ce Douglas DC-3 pour les civils, C-47 pour les militaires ou Dakota pour les Anglais.

AeroWeb-fr.net : Pouvez-nous présenter cet appareil ?

Guy Legallet : Il est sorti le 27 avril 1944 des usines de Tulsa dans l'Oklahoma. Il est parti directement pour la campagne d'Italie dans la 12ème Air Force, jusqu'en 1945. Après la guerre il est reparti aux États-Unis en surplus militaire. En 1946, il est revenu en Europe où il a rejoint la flotte d'Air France jusqu'en 1964. Entre 1950 et 1953, il a été loué à Air Atlas. En 1964, les PTT ont racheté l'avion pour l'utiliser. Il était utilisé entre Vélizy-Villacoublay et Lannion. C'est en 1980 que l'avion a rejoint l'association Jean-Baptiste Salis.

AeroWeb-fr.net : A t il cessé de voler en 1980 ?

Guy Legallet : Non il a volé jusqu'en 1994 où il a eu un problème sur le moteur gauche et il a été stocké.

Lors du meeting de 2003 l'avion a été mis en bout de piste "aux orties" comme on dit et après le rassemblement je me suis rendu là-bas pour le ramener. Il y avait des personnes à l'intérieur, ils avaient forcé le cadenas et ils étaient montés dedans. Suite à cela, je me suis intéressé à cet avion et j'ai commencé l'aventure. J'ai commencé par le décapage, car j'avais dans l'idée de le repeindre aux couleurs du débarquement.

En 2004, lorsque le meeting est arrivé, le président de l'époque m'a demandé si l'appareil allait être présentable. Nous avons travaillé jusqu'à la veille du meeting, les dernières décorations ont été réalisées le vendredi soir. Lors du meeting 2004, il a été présenté pour la première fois au public avec ses couleurs actuelles.

Depuis 2009 les membres de l'association "ENFER NORMAND" collaborent avec nous. A chaque meeting nous présentons le DC-3 ainsi qu'un camp militaire actif de la 101ème division aéroportée des Etats-Unis.

En 2010, j'ai fait des essais moteurs ; on s'est aperçu que l'appareil avait un problème de carburateur sur le moteur gauche. Nous avons donc pu réparer le moteur, car lors de l'acquisition de l'appareil en 1980, nous avons eu également un stock de pièces de rechange. Grâce à cette réparation, nous avons pu, en 2011, faire des essais moteurs et même effectuer un roulage pour voir si l'avion était sain ou pas.

AeroWeb-fr.net : Vous expliquez la raison pour laquelle il a été abandonné ?

Guy Legallet : Un avion comme cela, il faut des personnes motivées pour pouvoir l'entretenir. C'est une grosse charge de travail. On le voit déjà avec le Junker Ju-52 ; si on n'a pas une petite équipe motivée derrière on n’avancera pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a été laissé à l'abandon.

AeroWeb-fr.net : Vous avez donc une équipe motivée ?

Guy Legallet : Oui tout à fait, par exemple pour remettre en état le Junker Ju-52, cela a nécessité douze ans de travail. Il vole depuis 2003 et c'est une fierté de revoir un tel appareil voler. On a donc espoir qu'un jour ce DC-3 puisse voler et devienne ainsi le quatrième DC-3 à reprendre les airs.

AeroWeb-fr.net : Le 4ème ?

Guy Legallet : Oui le 4ème en France pouvant voler. Un est basé à Orly aux couleurs de KLM - Air France, le Chalair et un autre basés à Melun.

L'appareil de l'association est immatriculé F-BLOZ et a pour numéro de série 13142. Il ne volera pas dans un avenir proche, car il reste encore beaucoup de travail, mais nous avons une équipe motivée pour y arriver.

jpballaud91

Membre Inscrit le 20/05/2013

1 message posté # 20 mai 2013 23:45 Bonjour,

Certes le boulot est encore énorme, mais il avance.

Habitant la Ferté Alais, je l'ai vu , moteur gauche (et/ou droit ?) en marche, Jeannot , le coude "à la portière" dans un tournage (années 90).

Puis "peindu à la Barbie" ... rose, pour un autre scénario, en bout de piste.

Juste à coté, L'Antonov a été renversé par la tempête 1999...

J'ai admiré l'effort de nettoyage pour la peinture "débarquement "

Et je vois que l'effort est maintenu, bravo

Etant en retraite dans quelques jours, plutôt que venir regarder, si je peux donner un coup de main...

JiPé

