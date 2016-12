Meeting Cerny - La Ferté-Alais : Interview de Cyrille Valente, Président de l'Amicale Jean-Baptiste Salis

Article publié le 24 mai 2014 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a recontré Cyrille Valente, Président de l'Amicale Jean-Bapstiste Salis et a répondu à nos questions sur l'AJBS et le meeting de Cerny - La Ferté-Alais.

Je m'appelle Cyrille Valente, j'ai 49 ans. Je suis le Président de l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) depuis 3 ans et membre de l'association depuis 1999. Je suis originaire de la région, mes parents m'ont toujours emmené à l'aérodrome. Passionné, un jour je me suis présenté à l'amicale pour proposer mes services.

Aeroweb-fr.net : Pouvez-vous nous parler de l'organisation du meeting aérien ?

Cyrille Valente : Le meeting aérien de la Ferté-Alais existe depuis de nombreuses années et il était entièrement organisé par les bénévoles jusqu'en 1998. De 1998 à 2008 l'organisation de ce meeting a été confiée à la société des "Editions Larivière", En 2009, l'organisation a été reprise par l'AJBS. Cela fait donc six ans que l'association a repris en charge la logistique de ce meeting aérien et s'efforce de la rendre aussi professionnelle que possible, même avec des bénévoles.

La préparation de ce meeting débute dès le mois de janvier où nous commençons par étudier les avions que nous souhaitons voir pour le rassemblement. Nous prospectons les hôtels pour l'hébergement, nos prestataires pour les tentes, les sanitaires, les barrières, la sécurité, la restauration, la communication, la vente des billets...

A cette période, nous déposons également les autorisations préfectorales. Nous effectuons toutes les démarches administratives et réglementaires, comme les conventions avec les pompiers ou la gendarmerie.

Généralement, nous débutons l'organisation de ce meeting à quatre ou cinq personnes dès janvier pour le côté logistique, puis le nombre de personne augmente crescendo jusqu'au mois de juin. Actuellement, nous sommes tous les week-ends dix à quinze personnes et nous passerons à trente le week-end de l'ascension pour arriver à trois cents personnes le jour du meeting.

Aeroweb-fr.net : Combien de bénévoles compte l'AJBS ?

Cyrille Valente : L'association est composée d’environ 300 membres. A l'année, nous comptons près de soixante personnes qui sont là régulièrement, soixante autres qui viennent quand ils peuvent et les autres qui sont des membres de soutien.

Aeroweb-fr.net : L'AJBS compte-t-elle des partenariats ?

Cyrille Valente : Nous avons un partenariat avec Airbus Group qui nous aide financièrement pour l'entretien de certains appareils. Nous avons également une aide de la communauté de communes qui nous soutient pour le meeting. Nous cherchons à développer des partenariats annuels, car c'est un réel manque pour l'AJBS. Nous avons des partenariats ponctuels pour le meeting, mais très peu à l’année, et l'idée est de développer des contrats annuels. L’Essonne est le berceau de l'aviation en Ile-de-France, mais nous avons beaucoup de mal à obtenir un partenariat avec des acteurs aéronautiques.

Aeroweb-fr.net : Le meeting est-il rentable ?

Cyrille Valente : L'année dernière nous avons réussi à équilibrer les dépenses avec les recettes du meeting. Mais le meeting, seule ressource, ne permet pas à l'association de lui assurer un avenir serein et pérenne. Le reste de l'année, l'association est obligée de puiser dans ses réserves pour fonctionner, mais elles sont limitées et c'est pour cela que nous voulons développer des partenariats annuels.

En effet, dans les dépenses du meeting, nous ne comptons pas toutes celles qui sont faites à l'année. Si on fait le calcul des dépenses et des recettes sur les deux jours du meeting, nous sommes à l'équilibre, mais tous les investissements annuels ne sont pas rentabilisés. Il faut préciser que nous sommes "météo-dépendants". Lorsque la météo est mauvaise, les recettes sont moindres, car il y a forcement moins d'entrées.

Aeroweb-fr.net : Combien avez-vous eu de spectateurs en 2013 ?

Cyrille Valente : Le point mort pour le meeting se situe à 20 000 entrées sur site ,et nous sommes resté à 15000,mais Il y a forcément plus de spectateurs avec les VIP, et les invités et les préventes .

En moyenne, ce sont près de quarante mille spectateurs qui passent sur le terrain durant les deux jours.

Aeroweb-fr.net : D'après certaines personnes, le prix de l'entrée est trop élevé. Qu'en pensez-vous ?

Cyrille Valente : Le tarif a été divisé presque par deux, voici 5 ans. 25 euros, c'est peut-être cher, mais c'est pour un spectacle d’une journée entière de 8h00 à 19h00 .

Aeroweb-fr.net : Pourriez-vous faire moins que 25 euros ?

Cyrille Valente : On pourrait faire moins, si nous bénéficions de partenariats ou davantage de subventions publiques. Si les collectivités et l'Etat nous finançaient, nous pourrions diminuer, en effet. Cette année, l'entrée est 20 euros en prévente et 25 euros sur place Une légère hausse par rapport à l'année dernière, mais tous nos frais d’organnisation ont augmentes.

Aeroweb-fr.net : Combien coûte l'organisation du meeting ?

Cyrille Valente : Dès le vendredi soir précédent le meeting, l'association aura engagé plus de 600 000 euros en auto-financement

Aeroweb-fr.net : Est ce l'association qui démarche les participants ?

Cyrille Valente : Chaque année, nous avons les habitués. Puis nous prospectons selon le thème choisi. Des personnes nous démarchent également spontanément. Par exemple, pour les avions militaires, nous sommes obligés de faire une demande officielle dès le mois de novembre, selon une procédure bien spécifique. Pour le Boeing 737 de la compagnie Europe Airpost, les dirigeants de la compagnie nous ont proposé : "pourquoi ne fait-on pas revoler un avion de ligne durant le meeting?". Notre directeur des vols, a monté un dossier avec la compagnie Europe Airpost,Il a été proposé à la DGAC, accepté et le Boeing 737 a volé l'année dernière et revolera cette année.

Aeroweb-fr.net : La Patrouille de France sera t elle présente cette année ?

Cyrille Valente : Non, la PAF ne sera pas présente, car elle ne sera pas disponible ce week-end là. Mais je peux vous dire qu'elle fera normalement un passage dans le week-end. Cette année, nous proposerons la patrouille Breitling.

Aeroweb-fr.net : Quels seront les autres avions proposés cette année ?

Cyrille Valente : Globalement, le meeting reste sur le thème "le temps des hélices". L'esprit sera le même que les années précédentes. Il y aura une partie "anniversaire du débarquement" avec un vol simultané de trois ou quatre Douglas DC-3, la patrouille REVA, un solo du Boeing 737 d'Europe Airpost. Et comme chaque année, les tableaux emblématiques de La Ferté.

Aeroweb-fr.net : Considérez-vous votre meeting comme unique ?

Cyrille Valente : C'est un meeting de référence, mais pas l’unique. On souhaite faire découvrir au public l'histoire de l'aviation avec les commentaires de Bernard Chabbert et le son de Gilbert Courtois. Nous sommes l'un des rares meetings à proposer une telle sonorisation.

Nous varions la nature des avions. C’est vrai que nous pourrions faire un meeting avec soit seulement des "Warbirds", soit des avions de chasse ou juste des avions de collections. Mais nous nous efforçons de conter l’ensemble de l’épopée de l’aviation, et cela en fait notre spécificité.

Liens commerciaux

Les réactions des lecteurs

Xav520

Membre Inscrit le 29/04/2010

38 messages postés # 29 mai 2014 17:56 Bravo, merci de ce bel entretien très instructif !

Juste un détail il s'agit des "éditions Larivière", et pas "édition La Rivière".

Cordialement.

X.

_________________

ad astra per ardua

X. TOTORO

Responsable Inscrit le 31/03/2011

246 messages postés # 29 mai 2014 19:07 Merci pour votre commentaire. Correction effectuée.

_________________

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos _________________David D.Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb Mes photos sur pictaero

Voir toutes les réactions sur le forum