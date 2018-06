Meeting Cerny - La Ferté-Alais 2018 : interview de Romain Hugault

Article publié le 23 mai 2018 par David Dagouret

Nous avons rencontré Romain Hugault, le dessinateur de l'affiche du meeting de Cerny - La Ferté-Alais, et il a accepté de répondre à nos questions.

Né en 1979, Romain Hugault se passionne très tôt pour le domaine aéronautique et obtient son brevet de pilote à dix-sept ans. Il a alors le choix entre faire de son métier pilote en dessinant pour le plaisir, ou devenir dessinateur et piloter en loisir : il opte pour la seconde solution.

Suite à ses études à l'École Estienne, il a illustré des ouvrages de référence en matière d’aviation, dont certains pour l’Armée de l’Air.

L'essentiel de son œuvre consiste en des bandes dessinées d'aviation durant les deux Guerres Mondiales. Inspiré également par les pin-ups de cette époque, il est l'auteur de plusieurs albums intitulés Pin-Up Wings.

Il est également l'auteur des affiches du meeting "le Temps des hélices" de Cerny - La Ferté-Alais

Aeroweb-fr.net : Depuis quand dessinez-vous ?

Romain Hugault : "Depuis tout petit, j'ai toujours dessiné comme tous les gamins et comme mon papa était pilote militaire et bien, j'ai dessiné des avions. Je n'ai jamais arrêté, j'ai fait des écoles d'art et je suis devenu "professionnel" vers les années 2005 où j'ai commencé la bande dessinée. Comme j'ai rencontré un certain succès, je me suis dis que j'allais vivre de mes deux passions, le dessin et les avions. Mon quatorzième album va sortir en novembre prochain."

Aeroweb-fr.net : Quel est le nom de ce 14e album ?

Romain Hugault : "Le prochain c'est pour la série "Angel Wings" mais j'ai également "Pin-up Wings" qui est plus un album récréatif avec des "pin-ups" qui évoque tout l'univers des années 40 avec les femmes qui étaient peintes sur les avions, univers qui me plaît assez."

Aeroweb-fr.net : Pensez-vous que vos albums marcheraient autant sans les Pin-Ups ?

Romain Hugault : "J'ai fait des albums sans Pin-up comme par exemple "Le Pilote à l'Edelweiss" qui se passe pendant la guerre de 1914 et cet album a eu le même succès que les autres. La pin-up, ce n'est pas dans un but commercial, parfois même ça bloque des gens qui sont un peu plus puritain. Je fais ce dont j'ai envie, j'ai une liberté avec les éditions Paquet qui me laisse faire ce que je veux, je calibre donc les choses pour me faire plaisir en premier."

Aeroweb-fr.net : Vous aimez donc les Pin-up ?

Romain Hugault : "J'aime beaucoup l'esthétique de cette époque. Lorsqu'on regarde des clichés glamours de cette période, les femmes sont tellement magnifiques. Lorsqu'on parle d'une très belle femme, le nom de "Marilyn Monroe" ressort très souvent et c'est ce genre de corps que j'aime dessiner même si j'aime toutes les femmes."

Aeroweb : Avez-vous d'autres projets après Angel Wings ?

Romain Hugault : "On continue "Angel Wings" c'est la première série que j'ai depuis 15 ans et je m'éclate vraiment. C'est une série avant tout féministe, l'histoire d'une femme pilote pendant la guerre. Ces femmes ont réellement existé, les "WASP", Women Air Force Service Pilots. Elles pilotaient les avions des usines jusqu'au front. On est donc axés sur ce personnage féminin qui doit s'imposer dans un monde de machos des années 40 et en plus sur un fond de guerre. Dans cette série, j'ai tout ce que j'aime, les pin-up, les avions et les WASP ; je ne vois pas pourquoi je changerai."

Aeroweb : Vous êtes également pilote ?

Romain Hugault : "J'ai un petit avion de collection, un Piper Cub de 1942, la version L-4 qui est la version militaire. Il a été construit en 1942 et il est arrivé en Europe pour la guerre en 1945."

Aeroweb : Est-ce cet appareil que vous êtes en train de refaire ?

Romain Hugault : "Effectivement, je suis tombé sur des photos de cet appareil durant la seconde guerre mondiale et j'ai donc décidé de le repeindre avec la bonne décoration, mais quand il faut repeindre, il faut rentoiler. On a donc choisi de le démonter entièrement et de tout vérifier. Il repart comme s'il sortait de l'usine."

Aeroweb : Depuis quand dessinez-vous les affiches pour le meeting de Cerny - La Ferté-Alais ?

Romain Hugault : "Je crois que ça fait dix ou onze ans. C'est un vrai plaisir. J'ai proposé de faire une affiche différente avec une pin-up et un avion à chaque édition. Les gens sont devenus collectionneurs de ces affiches."

Aeroweb : Dessinez-vous des affiches pour d'autres meeting ?

Romain Hugault : "Oui je fais celle de Chino aux États-Unis depuis deux ans. Chino c'est La Ferté-Alais mais à l'américaine."

Aeroweb : Et en Angleterre ?

Romain Hugault : "J'ai fait Duxford une année, mais ils ont un partenariat avec une autre personne ; ça ne m'empêche pas d'y retourner chaque année et j'y suis très bien accueilli."

Aeroweb : Avez-vous un avion préféré ?

Romain Hugault : "J'aime vraiment tous les avions, peut-être le mythique Mustang ou le Spitfire... Le Piper c'est autre chose, c'est mon avion de cœur. Le Mustang ce que je trouve intéressant, c'est les peintures qu'il avait, des décorations hallucinantes et il y avait des Pin-up. Le Spitfire avait toujours un peu la même décoration même si l'avion est une œuvre d'art. Le Mustang est vraiment génial pour moi en tant que dessinateur."

Aeroweb : Que pensez-vous du Corsair ?

Romain Hugault : "j'adore également le Corsair, c'est comme choisir entre ses enfants, c'est impossible ! J'aime tous les avions. Le Corsair était l'avion du thème d'un des albums d'Angel Wings. le Mustang c'est pour l'année prochaine. Je suis entrain de travailler dessus, ça sera un album qui se passera à Iwo Jima, une île perdue dans le pacifique."

Aeroweb : Que pensez-vous des avions plus récents comme le Rafale?

Romain Hugault : "Je vous confirme que j'aime tous les avions, même un Airbus A320, quand je prends une compagnie, j'aime tout regarder. Je suis moins aviation moderne car j'aime l'état d'esprit et l'esthétique des années 40 ; les avions à hélices, pour moi, sont magnifiques."

Aeroweb : Pouvez-vous nous parler de la "WARBIRD Beer" ?

Romain Hugault : "C'est un petit délire entre copains. On s'est dit qu'il manquait une bière axée vers les pilotes. Les pilotes de la seconde guerre mondiale, buvaient de la bière, c'était leur boisson fétiche. Nous avons donc créé la "WARBIRD Beer" qui est une bière qui évoque tout ce passé des années 40."





