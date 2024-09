l'A380 : le fiasco d'Airbus ?

Réponse à chefdeville:

tu peux croire ce que tu veux sur mon présumé anti-américanisme, je te laisse dire si ça te fais plaisir. Par contre, pour dire que mes infos sont fausses... ll faut du culot mon coco.

Pour ce qui est du lobbing pro boeing, je n'invente rien lis l'article suivant:

Mais il est peut être trop récent pour que tu l'ais remarqué... ou tu n'a pas voulu le remarquer. Attention, je ne dis pas qu'Airbus ne fait pas de lobbying lui aussi, mais les américains sont plus forts et vicieux pour ça, mais ça fait partie du jeu.

Deuxième article pour montrer que Boeing n'est pas si à l'aise que ça:

Tu remarqueras que je ne tire pas mes sources d'un pauvre site ou d'un forum...



Alors si tu pouvais te passer de tes remarques, ce serait sympa. Je ne dis pas qu'Airbus n'est pas en grande difficultés, mais comme Boeing vient de le faire, il vont aussi se resaisir. Je n'essaye pas de démolir Boeing (le 777 est sans aucun doute le meilleur appareil au monde), mais vous louez un appareil qui n'existe que sur le papier et vous démolissez un appareil qui n'est même pas encore en service... Je dis juste qu'il faut attendre.



De plus, ne me dis pas que tu n'as pas entendu les petits problèmes de matériaux du 787. Excuse moi, mais quand un fuselage pête lors des essais c'est pas rassurant (je sais, la composition du mélange était différente de celle employée habituellement). Mais comme la presse européenne ne s'empresse pas de faire ses gros titres avec ça, personne n'en parle (je te dis ça parce qu'après l'essai d'évacuation de l'A380, certains journaux américains titraient: "des dizaines de blessés...", pour une jambe cassé et des brulures...).

Je te mets quand même l'article de cette news, avant que tu ne me traites d'escrocs et de menteur:



SEATTLE (AP)--Boeing Co.'s 787 program suffered a potential setback when engineers discovered problems while testing a section of the new airplane, but the glitch isn't expected to delay the 787 Dreamliner's highly anticipated debut.



The 33-foot prototype of a section of the Dreamliner's fuselage was supposed to be used as part of efforts to gain Federal Aviation Administration certification for the airplane's manufacturing process.



But Boeing spokeswoman Yvonne Leach said the company's engineers called off FAA certification plans after discovering bubbles in the high-tech composite materials used for the section and decided the part would likely fail the government test.



Leach said the bubbles, created when gases get inside the composite material, were likely caused by a leak in the tool used to build the fuselage. The bubbles could degrade the composites, eventually causing the material to tear or crack.



The glitch, which was first reported by BusinessWeek, isn't expected to delay Boeing's plans to deliver the first 787 to Japan's All Nippon Airways Co. ( 9202.TO) by mid-2008, Leach said. To make up the lost time, the airplane maker has decided to make two more fuselage sections at the same time, and to test them concurrently to make sure they meet quality standards.



Leach said the new plan will cost Chicago-based Boeing more money, but the expense is likely worth it. The 787 is an enormous bet for the Chicago-based aerospace company, and investors and airlines alike are watching closely for any signs the company won't be able to deliver the plane successfully and on time.



The 787 promises to be more fuel-efficient than similar airplanes flying today, in part because the company is relying heavily on composite materials that are lighter and more durable than aluminum. However, the major switch to using more composites has required an enormous amount of new research and development.



Boeing plans a family of 787 jets, with the smallest capable of carrying 250 passengers and the largest 330 passengers.



Rival Airbus (ABI.YY) is offering a competing airplane, the A350, which is currently being designed to carry between 253 and 300 passengers, depending on the model. However, Airbus has said that it may consider modifying the A350 after criticism from airlines and jet-leasing companies.



Enfin, toi aussi tu m'as bien fais marré va, à bonne entendeur!!



PS: si tu as d'autres remarques, n'hésites pas, je retrouverais mes sources...