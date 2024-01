Dassault Rafale

Auteur Message

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 28 juin 2006 11:14

Et voila, les Rafales de l'armée de l'air sont arrivés... enfin!!!!!!!!

En voila une bonne nouvelle...



par contre, ils parlent de mettre le rafale pour remplacer deux avions! c'est à dire qu'au lieu habituellement d'aller en opération avec un avion air-air et un avion sol-air qui le couvre ou autre, le rafale pourra aller en opération tout seul, grâve à tous ses radars et moyens d'autodéfenses...



Pourvu qu'ils ne ferment pas trop la porte des sélec EOPN... déja qu'ils parlent de limiter à partir de la 2006 Charlie le nombre de personnes reçu de Bretigny...

MirageSky

Membre Inscrit le 23/02/2006

148 messages postés # 28 juin 2006 13:51

salut



Combien en avons nous reçu ?

où sont-t-ils basés principalement ?

Quels avions vont-ils remplacer ?



et pour finir où a tu trouvé ces infos ?



merci a+

MirageSky

Membre Inscrit le 23/02/2006

148 messages postés # 28 juin 2006 13:54

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 28 juin 2006 15:54

Alors, nous avons reçu une première "fournée" de 10 avions monoplaces dans le but de savoir si les pilotes pourront ou non voler seul en opération. Car comme je te l'ai dit avant, le rafale fera le boulot de deux avions: attaques+ autodéfenses, ce qui augmenterai encore la charge de travail des pilotes de chasse sur cette appareil. Il est donc encore un vol "test" pendant 6 semaines.



Seulement ensuite l'armée de l'air décidera de ne prendre que des monoplace, ou alors que des biplaces, ou bien les deux répartis dans différents missions.



Pour le moment ils sont basés au 1/7 Provence de St Dizier.

Nous devront (la France, les deux armée confondues (air et marine)), avoir en tout 294 appareils. Il y en aura 60 pour la Marine (ils ont déja une flottille de 9 appareils), et 234 iront à l'armée de l'air française. Ils remplacent essentiellement les jaguar et ancien mirage F1 et autres.... quelques mirage 2000 D il me semble, ceux de Nancy, mais pas sûr du tout, donc à vérifier...car ceux de Nancy sont pour les attaques air sol, alors que les rafales feront "la police de l'air"....donc tu vois, rien de sûr du tout...



Pour les infos, je les ai eu par mon père qui est du milieu et de ses amis qui eux même sont au courant de la situation...

Sans ça, tu peux si tu le veux te renseigner sur l'actualité avec les informations ou par internet.



Voila.

MirageSky

Membre Inscrit le 23/02/2006

148 messages postés # 29 juin 2006 09:06

Ok je te remercie

A+

jack007

Membre Inscrit le 28/06/2006

105 messages postés # 29 juin 2006 16:05

Et oui enfin comme vous dites ! cela fait déjà de très longues années que les Rafales devraient équiper notre Armée de l'Air et Aéronavale !

Celà aurait permis aussi d'ouvrir à l'exportation ! à qui s'en prendre ? A Mittérand!



Mais en tous cas c'est le seul et unique du genre, donc le meilleurs

_________________

cordialement

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 29 juin 2006 16:24

Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont mettre 10 ans à le mettre totalement en service, enfin à mettre le 294 appareils en service, ce qui fait qu'on a encore 10 ans de retards...hum hum...

Les américains rigolent là...



Car, même si le rafla est un concentré d'innovation technologique, dans 10 ans, il sera dépassé!

Mais attention, l'armée à tout prévu! Elle va faire évoluer cette technologie qui équipe le rafale en fonction des années! ce qui va sans nul doute causer de nouveau retard...

Enfin bon, tout ça pour dire qu'ils sont à peine en train de concrétiser un projet de plus de 20 ans, qu'ils cherchent déja à résoudre un autre projet....dur dur je pense là...!!!!

Spiff

Membre Inscrit le 22/01/2006

69 messages postés # 29 juin 2006 17:52

"Depassé"??? ^^ Par rapport a qui? Les americains rigolent et moi aussi, quand je vois le F22 et le retard de quasiment 10 ans (et je parle de retard, de vrai), le JSF et surtout LE OV 22 Osprey. Là vraiment je me fend la poire! (sans evoquer le nom de RAH 66 commanche etc...)

L'évolution de standard du rafale (F1 => F2 => F3) suis un calendrier "precis". Meme si ca prend du retard (ce qui est previsible), on a aura toujours suffisament d'avions et d'amis pour palier a une attaque massive et surprise des pays du pacte de varsovie... oups! c'est vrai que c'est revolu cette époque! ^^ Donc pas de soucis en fait!

Quand a l'exportation des avions militaires, ya pas de secrets : Bakchich!!! Tout a marché comme ca depuis longtemps, et sa continue.(cf les F104 puis F16 hollandais etc....)

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 29 juin 2006 18:12

Tu as tout à fait raison Olivier, mais ne sous estime pas les Américains! je suis de ton avis, c'est clair! mais n'oublie pas le nombre d'avions qu'ils ont...rien que ça, ça donne des complexes! Ils accordent 2% de leur ressources nationale à l'armée! la France, combien? hum, a peine 1%...gloups!lol...

Ils ont 11 portes avion, des centaines d'appareils! donc je pense que rien n'est comparable! Ils investissent dans d'inombrable projet, c'est vrai, même si beaucoup foire en ce moment, et là, moi aussi je rigole bien, mais quand même! combien avons nous d'appareils différents? combien en ont ils? là aussi la différence est impressionante! Le F22 est un de leurs grands projets "raté", mais bon, entre temps, ils ont 850 F18...

Je pense que nous ne jouons pas dans la même cours...bien malheureusement!



Pour le calendrier précis, je veux bien, mais l'A380 aussi avait un calendrier précis! en un an, il a accumulé 14 mois de retards....alors attendons la suite...

MirageSky

Membre Inscrit le 23/02/2006

148 messages postés # 29 juin 2006 18:59

Je ne comprend pas certaines choses la ? Vous dîtes que le F22 est "raté" ?(j'ai peut-être mal compris)

Si oui je souhaiterais bien savoir en quoi?

a+

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 29 juin 2006 19:45

Lol, le F22 n'est pas raté au sens propre! c'est un très bel avion...

Mais, c'est un projet surréaliste qui accumule problèmes sur problèmes. Cela fait 10 ans qu'il existe, que les pilotes d'essais vol avec, mais bon, pour le moment, il ne reste qu'à l'état de projet.

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 29 juin 2006 19:53

le F22 est un projet datant de 1980, sous Reagan...les états unis en voulais 488, puis avec le retards et les couts ont diminué la demande a 277 puis en 2003 à 180 pour finalement n'en avoir qu'une centaine. Les couts de constructions et de livraison étant beaucoup élevés: 70 milliard de dollars!!!!!!!



Voila pourquoi je parlais de projet "raté"!

Spiff

Membre Inscrit le 22/01/2006

69 messages postés # 29 juin 2006 22:18

Enzo: je suis content que tu soit d'accord avec moi ( ) mais je ne trouve pas dommage que l'ont ne suive pas l'exemple ricain ni que l'ont ne joue dans la meme cours! ^^ Certains ministere, comme celui de l'education et de la santé, doivent passer avant dans les depenses de l'etat! De plus nous n'avons rien de comparable avec les americains au niveau militaire, parceque nous n'avons pas (plus) de desir expansionniste. et heureusement! Acheter de l'armement et construire de "beaux" avions de guerre, c'est bien, mais faut voir ce qu'on en fait, ce ne sont pas des jouets! :/ Quand aux calendriers precis, je crois que l'aeronautique a la faculté de les mettre au placard assez vite et ce depuis fort longtemps! ^^



Sinon pour moi le F22 n'est pas un bel avion.. mais ca, les gouts et les couleurs... ^^



Vala!

enzo

Membre Inscrit le 26/05/2006

147 messages postés # 30 juin 2006 10:37

Tu as encore raison quelque part, mais je regrette quand même que par exemple le service militaire ne soit plus obligatoire...ou bien que l'armée soit mise de côté...il est vrai que la France n'adopte plus une armée dans la volonté de s'étendre, mais juste de quoi préserver la sécurité nationale, et éventuellement la dissuasion de certains imposteurs....



Cependant, crois moi, un jour, l'armée aura de nouveau une place majeur, car de toute façon, il y aura toujours des pays en quête extensionisme ( je n'en énoncerai pas...). Et c'est en ça que je pense que l'armée, il faut la conservé à un seuil minimum, plus haut que celui que l'on a en ce moment!



Et puis, pour revenir au service militaire obligatoire, je comprend que cela soit un fardau pour certains qui sont contre une armée, ou même d'autres qui n'ont pas envie de s'y investir, mais je pense que cela pourrait faire du bien à pas mal de jeune....

Je sais, facile à dire lorsque l'on aime le coté militaire...mais bon...



Par contre, il ne faut pas suivre l'exemple des USA, c'est clair! mais quand même, développer un peu plus l'armée ne serait pas un mal je pense!

Et bien entendu l'éducation et la santé passent avant tout. Mias n'oublions pas l'armée derrière ça....

Spiff

Membre Inscrit le 22/01/2006

69 messages postés # 30 juin 2006 17:07