Interview de Mikaël Ferrer réalisée à Air Expo 2009 à Muret-Lherm

Aeroweb-fr.net interviewe Mikaël Ferrer, directeur de la communication d'Air Expo 2009 qui s'est déroulé à Muret le samedi 30 mai 2009.

Interview de Mikaël Ferrer:

Aeroweb-fr.net: Nous aimerions savoir si Air-Expo nécessite une organisation lourde?

Mikaël Ferrer: Oui, surtout que notre point particulier est que nous sommes des étudiants des écoles aéronautiques toulousaines. La préparation se fait depuis septembre. C'est long, hargneux et ça s'accélère surtout sur la fin et encore plus aujourd'hui! C'est une grosse logistique, il y a le côté juridique, le côté communication, le démarchage de sponsors parce qu'on ne fait que du sponsoring. Donc oui, c'est une grosse organisation.

Aeroweb-fr.net: Justement, vous êtes des étudiants. Quelle expérience vous apporte cette organisation?

Mikaël Ferrer: C'est une très bonne école de la vie, on trouve. On fait face à des problèmes et des contraintes réelles dans le monde du travail. On sort du monde étudiant: Je vois par exemple mon camarade qui a complètement découvert les contraintes administratives. Moi, j'ai appris de la communication, j'ai aussi découvert de nouveaux avions. C'est une très bonne école et c'est un très bon lieu pour découvrir.

Aeroweb-fr.net: Comment avez-vous recruté les avions? Comment les faites-vous venir? Ils s'invitent eux-mêmes ou c'est vous qui les contactez?

Mikaël Ferrer: Il y a un peu de tout. On a au sein de l'organisation une commission avions, c'est à dire une équipe avec un responsable. Ils se chargent de démarcher des pilotes et certains d'entre eux sont très fidèles à Air Expo et ils viennent depuis plusieurs années. D'autres découvrent la manifestation et sont intéressés; donc ils se proposent. Sinon, on démarche et chaque année, on a de nouveaux pilotes. Par exemple, cette année, la nouveauté c'est la patrouille Rotores de Portugal, la patrouille d'Alouettes III, de l'armée de l'air du Portugal qui se produit pour la première fois en France.

Aeroweb-fr.net: Comment arrivez-vous à avoir un ATR sur le tarmac et l'A380 qui fait sa démonstration en vol?

Mikaël Ferrer: C'est parce que nos écoles aéronautiques ont un fort lien avec les acteurs aéronautiques de Toulouse., à savoir Airbus et ATR. Ce sont aussi des sponsors fidèles et ils s'engagent à nous envoyer au moins un avion en démonstration. Et on a de la chance car cette année, ce sont les deux derniers modèles de chaque avionneur. En plus, cette année, le président d'honneur d'Air Expo est Jean-Marc Thomas. Il a appuyé la venue de l'A380. l'année précédente, c'était le PDG d'ATR. On a un fort lien avec ces deux entreprises qui apprécient Air Expo et le soutiennent chaque année.

Aeroweb-fr.net: A part les avions qui vont voler, que proposez-vous aux spectateurs qui viennent visiter Air Expo?

Mikaël Ferrer: On a tout un village aéronautique: des stands de découverte, des associations de passionnés qui viennent faire découvrir leur passion, on a aussi des expositions au sol: On propose une exposition sur Tanguy et Laverdure. C'est une quarantaine de toiles uniques prêtées par Uderzo. On a aussi une exposition sur Concorde. Le but est qu'au sol les animations permettent un lien entre le milieu de l'aviation et de l'aéronautique qui fascine encore et le public qui se déplace à Air Expo.

Aeroweb-fr.net: Pour terminer, combien attendez-vous de spectateurs pour cette édition?

Mikaël Ferrer: Notre but serait ... si on en a quinze mille on est contents; si on monte à trente mille, c'est l'extase.

Aeroweb-fr.net: Merci beaucoup.

Et en vidéo:

