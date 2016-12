Le Douglas DC-3 de l'Amicale Jean Baptiste Salis fête ses 70 ans

Article publié le 27 avril 2014 par David Dagouret

En 2013, Aeroweb-fr.net avait rencontré Guy Legallet qui nous parlait de la restauration du Douglas DC-3 de l'Amicale Jean Baptiste Salis. Aujourd'hui, 27 avril, l'appareil fête ses 70 ans.

Lors du meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2013, nous avions rencontré Monsieur Guy Legallet, membre actif de l'Amicale Jean Baptiste Salis (AJBS) et responsable du Douglas DC-3, il nous avait présenté le Douglas DC-3 de cette association (voir actualité).

Un an après notre première rencontre nous avons revu ce passionné d'aviation qui nous a renseignés sur l'avancée des travaux de restauration de ce mythique appareil, qui fête aujourd'hui ses 70 ans.

AeroWeb-fr.net : Comment évolue la restauration du DC-3 ?

Guy Legallet : Après le meeting de l'année dernière nous avons rentré l'appareil dans le hangar pour poursuivre sa restauration. Nous avons déposé la dérive et nous avons commencé le décapage de toute la partie arrière.

AeroWeb-fr.net : Pourquoi décaper un tel appareil ?

Guy Legallet : La peinture de ce DC-3 a près de 10 ans et donc nous l'enlevons entièrement pour vérifier s'il n'y a pas de trace de corrosion ou la présence de fissure. Au besoin nous remettrons les pièces en état. L'objectif actuel est de décaper entièrement l'appareil, de mettre une peinture primaire pour protéger la structure et par la suite refaire une peinture définitive, aux couleurs du débarquement. La bonne nouvelle c'est que nous avons un partenaire, MAPAERO, qui va nous fournir gratuitement la peinture.

AeroWeb-fr.net : Quels sont les travaux restant à faire sur cet appareil ?

Guy Legallet : Après le meeting 2014, nous allons terminer la peinture sur la partie avant de l'appareil. Puis une fois la peinture terminée nous débuterons la restauration des trains d'atterrissage qui sont d'époque et usés. Puis le travail le plus fastidieux, qui nous restera à faire, sera la dépose des ailes. On devra vérifier les fixations des ailes et leurs structures. Après ça on espère le refaire voler. A l'intérieur de l'avion nous n'avons rien à faire puisque la restauration a déjà été effectuée. Le cockpit et le poste radio ont, déjà été restaurés également. La cabine aura juste besoin d'une petite couche de peinture mais ce n'est pas une priorité.

Aeroweb-fr.net : Aujourd'hui est une date particulière pour ce DC-3 ?

Guy Legallet : Oui, ce DC-3 est sorti des usines de Tulsa dans l'Oklahoma le 27 avril 1944. Nous fêtons donc, aujourd'hui, les 70 ans de cet appareil. Il aurait pu être déployé pour le débarquement en Normandie, or il a été affecté sur les plages d'Italie dans la 12ème Air Force. C'est un avion qui a une grande histoire car sur son fuselage on retrouve, parfois, des impacts de balles.

AeroWeb-fr.net : L'appareil sera t-il présent pour le meeting 2014 ?

Guy Legallet : Oui, nous allons le sortir et l'exposer au statique pour que les gens puissent le visiter mais contrairement à l'année dernière il n'y aura pas d'animation autour de l'appareil, l'association "Enfer Normand" n'étant pas présente cette année à La Ferté-Alais car ils seront en Normandie pour les 70 ans du débarquement.

