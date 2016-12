Aero Friedrichshafen 2016

Divers du mercredi 20 avril 2016 au samedi 23 avril 2016, Friedrichshafen (Allemagne)

Avec plus de 600 exposants et près de 35 000 visiteurs, le salon AERO Friedrichshafen est l'un des plus grand salon aéronautique européen dédié à l'aviation générale (aviation d'affaires, aviation de loisirs, ULM, etc.).

Aero 2016 : Air Million étoffe son offre publié le 28 avril 2016 par David Barrie Avec 3 nouvelles cartes (Méditerranée, Balkans, Europe centrale), c'est désormais une dizaine de cartes VFR que publie Editerra. Depuis la disparition des cartes papier Jeppesen, la gamme devient de plus en plus importante.

Aero 2016 : Le TBM930 livré à son premier client européen publié le 27 avril 2016 par David Barrie Lors du salon Aero à Friedrichshafen, Daher a livré le premier TBM930 pour un client européen et a présenté l'avion au public pour la première fois en Europe.

Aero 2016 : Une nouvelle hélice 6 pales pour E-Props publié le 27 avril 2016 par David Barrie L'Excalibur-6 pèse 3,1kg, permet une poussée de 360kg et était à l'honneur sur le stand d'E-Props à Friedrichshafen. La PME basée dans les Alpes-de-Haute-Provence monte en cadence et embauche.

Aero 2016 : Volocopter présente son VC200 publié le 27 avril 2016 par David Barrie e-volo a fait voler son VC200 le 30 mars 2016, un concept piloté par un humain mais dont la configuration rappelle celle d'un drone ludique. Aero Friedrichshafen était le lieu parfait pour présenter ce nouvel aéronef.

