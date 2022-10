Que nous réserve l'année 2008 ?

Auteur Message

Que réserve l'année 2008 ? Assisterons nous à une importante baisse des commandes ? Sinon, qui commandera des avions ? Est-ce que les transporteurs américains vont enfin sortir de leur marasme ?



Toutes ces questions et bien d'autres dans ce nouveau sujet dédié à ce qui se passera en 2008.

Airbus va faire ses avions en zone dollars ...plus sérieusement je pense qu'il y'aura une baisse mais pas énorme,en tout cas Boeing et Airbus n'ont pas à s'inquiète vue le nombre de commandes , quasiment 3000 à eux deux.

JE suis du meme avis que thomas les commandes d'airbus et boeing pour 2008 devrait tourner autour de 1200 unités.

La ou cela sea plus dur et les livraisons. Je pense qu'airbus ne sera que deuxieme en 2008.

non , je ne pense pas avec les A 380 et l 'usine d 'A320 qui va ouvrir en chine les livraison devrait s 'accentuer !

certains cie low cost vont ce casser la gueule ...aussi je crois pas au LCC ex : air asia ..



aussi pour moi les chinois ne sont pas assez compétent (aerodynamique , matérieux ) pour concurrencer airbus et boeing ...déja pour le ARJ21 ils ont tiré la langue ..sans l'aide de bombardier ils était dans la merde



déja avec leur voiture made in china ont tué pas mal de personnes en thailande ou pays asiatique défaut mécanique ou frein ...plus des copies de voiture japs ..

Pour moi l'année 2008 sera pour airbus l'année A380 avec aussi l'annonce du lancement de A380-900.

Pour moi .... en 2008



Il se vendra +/- 1200 avions en 2008 pour les deux, A et B, répartition, on verra, 1200 c'est dixit Scott Carson, ça me paraît déjà optimiste ...



Mais, 1200, c'est encore supérieur à ce que B & A fabriqueront, soit entre 1000 et 1100 !! donc fin 2008 ils auront encore 5 ans de carnet de commandes devant eux, comfortable !! non ??



Je ne c(ois pas que les Chinois sortent le 320 de chaine en 2008 ??



le Lancement du 380-900 en 2008 toc ... peut être mais au fait ! Combien ça coûte ?? et ou est le budget ?? c'est la que ça doit coincer un peu pour L Gallois !



Par contre on verra la montée en puissance du 380, qui commencera à desservir les US et peut ëtre le Japon, j'attends cela avec impatience toc Bon Paris/Frankfurt/Londres - N.York c'est oas pour 2008,

dommage sceptique il y ura le vols Emirates sur JFK avant ! gene



2008 sera probablement aussi l'année de l'enterrement du 340 ... dommage.

2008 devrait voir la confirmation du GTF sur d'autres avions ... et aussi un lerver du voile sur les perfs toc et les contraintes gene





Ce sont mes idées pour 2008



Côté Père Noël, j'espère qur RR améliorera encore les Trent pour le 380 et pour le 330 ce serait un joli cadeau.

Et que Airbus lancera les Al-Li sur les 320-330



Bonnes fêtes à tous,





J'ai beaucoup lu vos posts cette année et je regrette que les querelles un peu futiles mais savoureuses entre dupont et sevrien



revenez en 2008 mr dupont





c 'est reciproque pascal 83 et tout à fait d 'accord avec toi ,on va avoir de tres belles commandes de notre tres gros porteur çà je peux te le dire! meilleurs voeux à tous et bonne annèe bonne santè !

Cette année 2008 mais aussi l'année 2009 vont determiner les prochaines années de l'évolution du marché du 'millieu' de gamme.



Bonne Année, santé à tout le forum !

Meilleurs voeux à tous pour 2008



On n'attends plus qu'Elmer pour le résultat officiel de 2007

Bon ... quand il pourrat disposer des derniàres données



j'étais technicien chargement cargo à Air-France les avions 747/ 200 ou 400 pouvaient transporter du frt hors format tel que satellit ou mat pétrolier avec des poid pouvant atteindre 40T une pièce , là la compagnie achète des 777/cargo il ne sera plus question de transporter ce genre de fret et de plus a longue échéence les 747/400 seront chez KLM le fret AF à du mouront à se faire , en fait je vois l'absortion d'AF par KLM et NORTHWEST en tout cas pour le fret

Bonne & heureuse année 2008 à tous !



La santé d'abord !

Meilleurs voeux à tous pour 2008



Meilleurs voeux à tous pour 2008



On n'attends plus qu'Elmer pour le résultat officiel de 2007

Bon ... quand il pourrat disposer des derniàres données



JPRS

Paris Meilleurs voeux pour 2008 à tous les "aerowebonautes" !



Je disposerai des données, comme tout le monde, quand Airbus et Boeing les auront publiées !



