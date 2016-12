Salon de Farnborough 2012

Salon du lundi 9 juillet 2012 au dimanche 15 juillet 2012, Farnborough (Royaume-Uni)

Le salon international aéronautique de Farnborough est l'un des événements les plus importants de l'année.

Cette année, Airbus et Boeing vont venir en force avec de nombreux avions. Il ne faudra pas oublier les avions régionaux, jets ou pas, qui risquent d'annoncer de futures évolutions de leurs produits.

publié le 15 juillet 2012 par David Barrie

L'appareil prénommé F120NG sera plus grand que le F100 et consommera beaucoup moins grace à l'ajout du PW1217G de Pratt & Whitney. Mais les choses n'en sont pas là et NG Aircraft cherche encore des financements pour lancer son avion.