Farnborough 2010 : Interview de Didier Ronceray, ingénieur d'essai sur l'A400M

Article publié le 25 juillet 2010 par David Barrie

Après avoir arrosé l'avion au Champagne, M. Ronceray a accepté de répondre à nos questions sur le tarmac de Farnborough.

Lors du baptème de l'A400M en compagnie de Fernando Alonso, Catherine Maunoury et toute l'équipe présente dans l'A400M, Aeroweb-fr.net a eu l'occasion de poser quelques questions à Didier Ronceray, ingénieur d'essai sur l'avion militaire d'Airbus.

AeroWeb-fr.net : Etiez vous dans l'A400M pendant la démonstration ?

Didier Ronceray : Nous étions tous les six dedans [les membres de l'équipe en charge des essais en vol - NDLR].

AeroWeb-fr.net : Quel a été votre rôle dans l'A400M aujourd'hui ?

Didier Ronceray : Je suis ingénieur d'essai et je vérifie que les systèmes, qui sont encore un peu à surveiller et pas encore déclarés complètement opérationnels, ne posent pas de problèmes et que l'avion reste dans les limites de ce qu'il est autorisé à faire pour l'instant.

AeroWeb-fr.net : Hier dès l'arrivée de l'avion, les moteurs ont été ouverts ; il y a eu un souci ?

Didier Ronceray : On fait des inspections régulièrement. On avait un petit doute sur d'éventuelles fuites, donc on a regardé. Tout simplement.

AeroWeb-fr.net : Les deux premiers A400M sont à Toulouse, le troisième vient de faire son premier vol. Quand sera-t-il transféré ?

Didier Ronceray : Le troisième est pour l'instant à Séville. Il devrait faire son deuxième vol dans la semaine. Théoriquement, il est censé revenir à Toulouse où il fera un échange avec l'avion 2 qui lui repartira à Séville.

