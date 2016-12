Salon de Farnborough 2010

Salon du lundi 19 juillet 2010 au dimanche 25 juillet 2010, Farnborough (Royaume-Uni)

Le salon international aéronautique de Farnborough est l'un des événements les plus importants de l'année. En 2008, lors de la précédente édition, plus de 150 avions étaient en exposition et le salon a enregistré plus de 150 000 visites sur la semaine.

Bien que l'édition de 2008 ait été très fructueuse avec 88 millions de dollars de transactions enregistrées, 2010 ne devrait pas voir de telles sommes mais pourrait être une date importante pour de nombreux constructeurs, du simple monomoteur de loisir aux gros porteurs d'Airbus et de Boeing.

Retrouvez les photos des éditions précédentes sur Pictaero.com

Et suivez toutes les discussions sur le forum d'AeroWeb.

Voir la description complète de l'événement

Farnborough 2010 : Northrop Grumman fait le point sur l'EuroHawk publié le 26 juillet 2010 par David Barrie Le constructeur américain a décortiqué le processus qui a mené le drone de surveillance jusqu'au premier vol et a annoncé quel serait le programme pour le futur.

Farnborough 2010 : Interview de Didier Ronceray, ingénieur d'essai sur l'A400M publié le 25 juillet 2010 par David Barrie Après avoir arrosé l'avion au Champagne, M. Ronceray a accepté de répondre à nos questions sur le tarmac de Farnborough.

Farnborough 2010 : A l'intérieur du MC-21 publié le 24 juillet 2010 par David Barrie Irkut présente en grande pompe la cabine et le cockpit de son futur moyen courrier à l'occasion de la signature de la première commande pour l'appareil.

Farnborough 2010 : Des 767 pour Azerbaijan Airlines publié le 22 juillet 2010 par Simon Castaing Azerbaijan Airlines passe commande de trois 767.

Farnborough 2010 : Le GyroJet ... c'est quoi? publié le 22 juillet 2010 par David Barrie C'est la question que je me suis posée en arrivant devant le stand de cette petite entreprise britannique.

Voir toute l'actualité aéronautique relative à cet événement

Voir tous les médias relatifs à cet événement