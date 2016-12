Forum de l'Innovation Aérospatiale 2011 - Montréal, Canada

Séminaire du lundi 5 décembre 2011 au mardi 6 décembre 2011, Montréal (Canada)

AeroWeb-fr.net s'est déplacé exceptionnellement à Montréal, au Canada, pour couvrir le forum innovation aérospatiale.

Au programme, outre des conférences et des ateliers plus "intimes" avec les dirigeants des entreprises aéronautiques de Montréal et de ses alentours, visites des sites industriels locaux.

Green Taxiing de Safran et Honeywell publié le 9 décembre 2011 par David Dagouret M. Alain Coutrot, directeur adjoint de la recherche et technologie de la société Safran, était présent au forum de l’innovation d’Aéro Montréal 2011 ; ce dernier a expliqué en quelques mots le fonctionnement du futur système green taxiing.

L’usine du Bombardier Challenger publié le 8 décembre 2011 par David Dagouret A la découverte de la chaîne de montage du Challenger.

CAE le monde de la simulation publié le 8 décembre 2011 par David Dagouret CAE est le leader mondial des appareils de simulation et d'entraînement. Aeroweb-fr.net s'est rendu ce matin dans cette entreprise afin de découvrir le monde de la simulation.

Bienvenue sur la compagnie Air Transat publié le 7 décembre 2011 par David Dagouret C’est durant le vol TS 511 de Paris à Montréal qu’Aeroweb-fr.net a pu découvrir la compagnie Air Transat grâce à Benoît Ladouceur, Commandant de Bord, Andrew Gordon son co-pilote et ainsi que le reste du personnel navigant.

Aéro Montréal 2011: Le CSeries volera quand il sera prêt ! publié le 6 décembre 2011 par David Barrie C'est en substance ce qu'a déclaté Bombardier au forum Aéro Montréal lors de la présentation du jet canadien aux participants.

