Frappes en Libye - Résolution 1973 de l'ONU

Divers du samedi 19 mars 2011 au samedi 26 mars 2011, Tripoli (Libye)

La résolution 1973 a instauré une zone d'exclusion aérienne en Libye afin de protéger les populations civiles. Depuis samedi 19 mars, une coalition menée par la France essaie de faire respecter la résolution et a déjà survolé le pays.

Voir la description complète de l'événement

Des hélicoptères Tigre et Apache ont attaqué depuis hier, vendredi 3 juin, des cibles appartenant aux troupes du colonel Kadhafi.

publié le 25 mars 2011 par David Barrie

L'OTAN va prendre le commandement des opérations, le France a abattu un avion libyen et les Tornado anglais ont tiré sur des blindés pro-Kadhafi. Les Américains ne veulent pas s'enliser en Libye et saluent l'arrivée des Emirats Arabes Unis et du Qatar.