Air France inaugurera une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Phuket (Thaïlande)

La compagnie nationale française proposera cette nouvelle liaison à compter du 27 novembre 2025, opérée trois fois par semaine en Boeing 777-300ER.

Air France a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Phuket (Thaïlande). À compter du 27 novembre 2025, la compagnie proposera une nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Phuket, au sud de la Thaïlande. 3 vols par semaine seront assurés les lundis, mercredis et samedis au départ de Paris, avec des retours les mardis, jeudis et dimanches au départ de Phuket.

Les vols seront assurés en Boeing 777-300ER équipé de 472 sièges.

Horaire des vols (en heure locale) :

AF156 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h50, arrivée à Phuket à 09h25 le lendemain ;

AF157 : départ de Phuket à 11h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 19h10.

Avec cette nouvelle liaison, Air France continue de répondre à la demande croissante de voyage vers l’Asie. A l’hiver 2025-2026, Air France desservira 11 destinations dans cette région : Bangkok, Hô Chi Minh-Ville, Hong-Kong, Manille, Osaka, Pékin, Séoul, Shanghai, Singapour, Tokyo-Haneda et Phuket.

