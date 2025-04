Un Tracker T24 de retour sur les meetings aériens

Article publié le 25 avril 2025 par David Dagouret

Le Musée Européen de l’Aviation de Chasse présentera un Tracker T24 lors des différentes fêtes aériennes.

Le Musée Européen de l’Aviation de Chasse (MEAC), situé à Montélimar, a effectué la restauration d'un Grumman Tracker T24, F-AYKM, un avion emblématique de la lutte contre les feux de forêt en France.

Le Tracker T24, ex-avion bombardier d’eau, a servi au sein de la Sécurité civile jusqu’à son retrait du service en 2020. Conçu à l’origine comme avion de lutte anti-sous-marine, le S-2 Tracker a été adapté à partir des années 1980 pour répondre aux besoins spécifiques de la lutte contre les incendies, en particulier dans les régions les plus exposées du sud de la France. Durant près de quatre décennies, il a participé activement aux campagnes estivales, larguant des tonnes de retardant sur des zones à risque.

Depuis son arrivée au musée, le T24 F-AYKM a fait l’objet d’une restauration complète, visant à préserver son apparence d’origine et à assurer sa capacité à évoluer en vol. L’appareil est désormais classé comme avion de collection et pourra être présenté aussi bien en statique qu’en démonstration dynamique lors de manifestations aériennes.

Au-delà de l’aspect technique, le Tracker T24 occupe une place particulière dans la mémoire collective. Pour de nombreux riverains des zones méditerranéennes, cet avion évoque des interventions parfois décisives face aux incendies. Sa remise en état permet ainsi de transmettre aux générations futures un pan important de l’histoire récente de la lutte aérienne contre les feux de forêt en France.

Le MEAC poursuit à travers ce projet son objectif de préservation et de valorisation du patrimoine aéronautique, en mettant en avant non seulement les machines, mais aussi les hommes et les femmes qui les ont fait voler.

