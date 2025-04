Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2025 : programme des vols

Article publié le 30 avril 2025 par David Dagouret

La fête aérienne "le Temps des Hélices" se déroulera les 7 et 8 juin prochain, voici le programme prévisionnel des vols.

La fête aérienne, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se déroulera cette année les 7 et 8 juin prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils. Plateau identique samedi et dimanche.

Petits gros

Modèles réduits

Cinéma : Les faucheurs de marguerites

F-AZPG | Blériot XI2

F-AZMS | Morane H

F-AZMB | Caudron G3

Cinéma : L'As des AS

F-AZVD | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AYDR | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AZCN | Royal Aircraft Factory S.E.5 (rep)

F-AZCY | Royal Aircraft Factory S.E.5 (rep)

Cinéma : Indiana Jones

F-AZCE | Pilatus P2-06

F-AZJR | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

Cinéma : James Bond

F-PJET | MINIJET BD-5J

Années 30

F-GPJS | Stinson SR-10C Reliant

N61278 | Beechcraft D17S Staggerwing

Cinéma : Amélia Earhart

F-AZLL | Lockheed L-12 Electra

Cinéma : La mort au trousse

N1771B | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

N43SV | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

N66557 | Boeing-Stearman E75 Kaydet

F-HZDJ | Boeing-Stearman N2S-3 Kaydet

F-AZIP | Boeing-Stearman PT-17 Kaydet

F-HIZI | Boeing-Stearman PT-17 Kaydet

Cinéma : Adémaï Aviateur

F-BFFP | Piper PA-11-65 Cub Special

Cinéma : Le jour le plus long

F-AZOX | Douglas C-47 B Skytrain

F-HVED | Douglas C-53D Skytrooper

N151ZE | Douglas R4D « Ready 4 Duty

F-AYXX | Supermarine Spitfire FR.XIVe

G-CLNV | North American P-51D-30NT

Cinéma : Mission impossible

AIRBUS A400M Tactical Display

Cinéma : Pearl Habor

F-AZZM | AT6M "Zero"

F-AZBQ | North American T-6G

F-AZBE | North American T-6G

F-HLEA | North American T-6G

F-AZBL | North American AT-6G Texan

F-AZCQ | North American T-6G

F-AZGB | North American T-6 Harvard (CCF Harvard Mk IV)

F-AZRB | North American AT-6D

F-AZRD | North American AT-6D Harvard III

F-AZVN | North American T-6G

F-AZTL | North American T-6G

F-AZSC | North American AT-6D

F-HIZI | Boeing-Stearman PT-17 Kaydet

F-AZJR | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

Corsair

F-HTEK | Airbus A330-941

JetPitts

G-JPIT | Pitts S-2S Special "Jet Pitts"

Patrouille de France

Alphajet

Salmson CriCri

F-AZAB | Salmson D7 Cricri

Luftwaffe

F-AZJU | Junker Ju-52/3m

F-AZRA | Storch Fi-156

Cinéma : La Bataille d'Angleterre

F-AYXX | Supermarine Spitfire FR.XIVe

D-FEML | Messerschmitt Bf-109 E-4

Cinéma : Empire du Soleil

G-CLNV | North American P-51D-30NT

Cinéma : Normandie Niémen

F-AZLY | Yakovlev Yak-3

Cinéma : Pappy Boyington (Baa Baa Black Sheep)

F-AZEG | Chance-Vought F4U-5NL Corsair

DASSAULT Flamant et TB-30

F-AZKT | Dassault Flamant MD311

F-AYYD | Socata TB-30 Epsilon

F-AYOB | Socata TB-30 Epsilon

Cinéma : Good Morning Vietnam

F-AZKM | North American OV-10 B Bronco

F-AZHK | Douglas AD-4N Skyraider

F-AZHR | North American T-28S Fennec

F-AZQV | North American T-28C Trojan

F-AYVF | North American T-28B Trojan

Callfire California

F-AYKM | Conair Turbo Firecat T24

F-AZKM | North American OV-10 B Bronco

Yako Team

F-HFSB | Yakovlev Yak-18T

F-WRUL | Yakovlev Yak-52

F-WRUI | Yakovlev Yak-52

Cocardes Marine

F-AZLT | Morane-Saulnier MS.760A Paris

F-AZPF | Fouga CM 175 Zéphyr

BREGUET ATLANTIQUE ATL2

EVAAE synchro à 3 EXTRA 300





