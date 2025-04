Vietnam Airlines dévoile une livrée spéciale sur un Boeing 787

Article publié le 28 avril 2025 par David Dagouret

L'appareil, immatriculé VN-A868, arbore une décoration de "l'oiseau Lac", un symbole culturel fort pour le Vietnam.

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, a récemment dévoilé une livrée originale sur l'un de ses Boeing 787 Dreamliner. L'appareil, immatriculé VN-A868, arbore une décoration de "l'oiseau Lac", un symbole culturel fort pour le Vietnam.

L'oiseau Lac, que l'on retrouve souvent dans l'art vietnamien, notamment sur les célèbres tambours de bronze de Dong Son, est un élément important du patrimoine et de l'identité du Vietnam. Cette nouvelle livrée associe cet emblème traditionnel au design moderne du Boeing 787, créant ainsi un lien visuel entre l'histoire du Vietnam et son ouverture sur l'aviation internationale.

L'avion a rejoint la flotte des appareils long-courriers de la compagnie et a déjà effectué des vols vers Londres Heathrow, Frankfurt et Perth. La compagnie vietnamienne exploite 11 Boeing 787-9 Dreamliner et 4 Boeing 787-10 Dreamliner.

Sur le même sujet