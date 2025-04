La Bulgarie accueille son premier F-16 Block 70

Article publié le 24 avril 2025 par David Dagouret

La Bulgarie a officiellement franchi un cap important dans la modernisation de sa défense aérienne avec la livraison de son tout premier F-16 Block 70. L’événement a été marqué par une cérémonie organisée, en présence de représentants de Lockheed Martin et du ministère bulgare de la Défense, célébrant l’entrée en service de cet appareil de dernière génération.

Ce premier F-16 fait partie d’un contrat global de 16 appareils commandés par Sofia. Les huit premiers exemplaires doivent être livrés d’ici la fin de l’année 2025. Pour l’armée de l’air bulgare, il s’agit d’un tournant stratégique, alors que le pays s’aligne davantage sur les standards de l’OTAN en matière de défense aérienne et renforce ainsi son intégration dans la sécurité collective européenne.

L’arrivée des F-16 en Bulgarie s’inscrit dans un contexte de renouvellement capacitaire pour plusieurs forces aériennes européennes, face à un environnement stratégique en constante évolution. Ces nouveaux appareils rejoindront les quelque 700 F-16 actuellement en service sur le continent, et plus de 3 100 dans le monde.

Lockheed Martin précise que la production de ces appareils se poursuit dans son usine de Greenville, en Caroline du Sud, où un total de 114 F-16 Block 70/72 sont actuellement en commande. Vingt-six d’entre eux ont déjà été livrés à ce jour à divers partenaires internationaux.

Avec cette acquisition, la Bulgarie entend renforcer non seulement la protection de son espace aérien, mais également sa capacité à participer aux opérations conjointes et aux engagements multinationaux, dans le cadre de l’Alliance atlantique.

Mike Shoemaker, vice-président et directeur général de l’Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin, a déclaré : "Ce n’est pas simplement l’arrivée d’un nouvel avion dans la flotte bulgare, c’est le début d’une nouvelle ère en matière de sécurité, de capacités accrues et de coopération régionale."





