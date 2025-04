Il y a 20 ans : le premier vol historique de l'Airbus A380

Article publié le 27 avril 2025 par David Dagouret

Le 27 avril 2005, l'A380 s’élançait de Toulouse-Blagnac, pour son tout premier vol.

Le 27 avril 2005, l’aviation commerciale écrivait une nouvelle page de son histoire. Depuis Toulouse-Blagnac, l’Airbus A380 s’élançait pour son tout premier vol, sous les yeux attentifs de milliers de personnes, marquant le début de l’aventure du plus grand avion de ligne jamais construit.

Ce vol d’essai, d'une durée de près de quatre heures, était placé sous la responsabilité du chef pilote d'essai Jacques Rosay et de son équipe. À bord, les pilotes, ingénieurs et techniciens avaient pour mission de collecter un maximum de données sur le comportement de ce géant de 560 tonnes au décollage. Le vol s’est déroulé sans encombre, confirmant le bon fonctionnement des principaux systèmes de bord et le comportement en vol de l'appareil.

Conçu pour répondre à la croissance rapide du trafic aérien, l'A380 offrait des capacités inédites : environ 550 passagers dans une configuration tri-classe, et jusqu’à 850 en haute densité. Son architecture à double pont complet, son envergure de près de 80 mètres et ses moteurs puissants Rolls-Royce Trent 900 ou Engine Alliance GP7200 ont imposé de nouveaux standards dans l'industrie aéronautique, tant pour les compagnies que pour les aéroports.

Ce géant des airs est le fruit d'une collaboration entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Depuis sa création, l'équipement a été pensé pour fournir une expérience de vol sans précédent, avec des cabines plus spacieuses et un confort exceptionnel pour les voyages de longue durée.

Deux décennies après son premier vol, l'A380, bien que la production ait été arrêtée en 2021 faute de demande suffisante, continue d'alimenter les rêves. Des entreprises de renom telles qu'Emirates, Singapore Airlines ou British Airways continuent d'utiliser ce mastodonte, très prisé des passagers pour son confort et sa grandeur.

Global Airlines, nouvelle compagnie aérienne britannique, a pris livraison d'un acien Airbus A380 pour lancer des vols entre Londres-Gatwick et New York. Le vol inaugural aura lieu le 15 mai prochain.

Le premier vol de l’A380 reste gravé dans l’histoire aéronautique comme le symbole d’une ambition collective, d’un défi technologique relevé, et d’un formidable élan vers l’avenir, qui continue encore aujourd’hui d’inspirer le monde de l’aviation.

Pour revoir la vidéo : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/avion-airbus-a380-vol-test-essai-toulouse-blagnac

