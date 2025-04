Volotea nomme un nouveau directeur de la flotte

Article publié le 23 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne a nommé Nathan Bailey au poste de directeur de la flotte.

Volotea a annoncé la nomination de Nathan Bailey au poste de directeur de la flotte. Nathan Bailey a rejoint la compagnie au début de l'année 2025.

Nathan Bailey a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique et aérospatiale, avec une carrière couvrant l'ingénierie, les opérations et la stratégie de flotte. Il est titulaire d'un doctorat en génie mécanique avec une spécialisation dans les matériaux composites aérospatiaux. Il est également pilote breveté avec une licence de pilote privé EASA.

Avant de rejoindre Volotea, Nathan Bailey a dirigé plusieurs initiatives majeures pour la flotte d'Air New Zealand, notamment le développement d'une stratégie pour les avions de nouvelle génération, les relations avec les constructeurs et les transactions d'avions. Il a joué un rôle clé dans la recapitalisation de la compagnie aérienne pendant la période COVID, a soutenu une commande historique d'avions à fuselage large et a supervisé l'acquisition de son premier avion électrique de démonstration.

Stephen Rapp, directeur financier de Volotea a déclaré : "Nathan apporte à notre équipe une grande expertise technique, une vision globale et un solide état d'esprit stratégique. Son arrivée intervient à un moment critique, alors que l'industrie aéronautique est confrontée à des défis croissants en matière de disponibilité des appareils et de planification à long terme de la flotte. Le management de Nathan sera déterminant pour nous aider à naviguer dans ces complexités tout en continuant à optimiser notre flotte pour la croissance, l'efficacité et la résilience opérationnelle."

Nathan Bailey, directeur de la flotte de Volotea a déclaré : "Ce qui m'a attiré chez Volotea, c'est la spécificité de son modèle d'entreprise et de son empreinte opérationnelle, qui en font un défi passionnant du point de vue de la flotte. À court et moyen terme, je veillerai à ce que nous continuions à prendre des décisions judicieuses et prospectives en matière de flotte, afin de favoriser les performances, la flexibilité et l'alignement à long terme sur l'orientation stratégique de la compagnie aérienne."

Sur le même sujet