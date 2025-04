Hunnu Air premier opérateur de l'Embraer E195-E2 en Mongolie

Article publié le 30 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne recevra dans quelque temps, un second exemplaire de l'Embraer E195-E2.

Hunnu Air a pris livraison de son premier Embraer E195-E2 pris en location auprès de la société de leasing, Azorra. La compagnie aérienne devient ainsi le premier opérateur à exploiter un Embraer E195-E2 en Mongolie. La compagnie aérienne devrait recevoir un second exemplaire de l'Embraer E195-E2.

John Evans, PDG et fondateur d'Azorra, a déclaré : "Nous sommes ravis de livrer le premier nouvel appareil Embraer E195-E2 de Mongolie à nos précieux partenaires de Hunnu Air. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance de Hunnu Air et d'un jalon majeur pour l'avenir de l'aviation en Mongolie. Cette livraison renforce également notre solide partenariat avec Embraer. Le E195-E2 est un avion moderne et économe en carburant, conçu de manière optimale pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer l'efficacité sur les marchés existants, tout en facilitant l'exploration et le développement de nouveaux marchés. Alors que la demande pour ces jets augmente dans la région Asie-Pacifique, nous sommes ravis de continuer à fournir à nos partenaires aériens des solutions de flotte innovantes."

Munkhjargal Purevjal, PDG de Hunnu Air, a déclaré : "Nous sommes un opérateur d'E190 depuis 2019 et l'E195-E2 est l'extension parfaite alors que nous répondons à la demande croissante de voyages aériens à travers la Mongolie et au-delà. Ces avions de nouvelle génération nous permettront d'augmenter la capacité vers Haikou, Sanya et Phu Quoc, d'étendre les services vers le Japon, la Chine, le Vietnam, l'Inde et la Corée du Sud, et d'introduire des vols réguliers vers Tachkent. Nous sommes reconnaissants du soutien d'Azorra et d'Embraer, car l'E2 fera partie intégrante de notre croissance à long terme."

Martyn Holmes, directeur commercial d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "L'arrivée de l'E195-E2 en Mongolie est un développement clé pour le paysage aéronautique de la région. La technologie avancée de l'avion, ses faibles niveaux sonores, son efficacité imbattable et son confort inégalé pour les passagers en font le choix idéal pour les compagnies aériennes qui cherchent à se développer stratégiquement tout en optimisant leurs coûts d'exploitation. Nous nous réjouissons de soutenir la croissance stratégique de Hunnu Air et nous remercions Hunnu Air pour son partenariat continu et notre partenaire de leasing Azorra pour sa collaboration continue, en s'associant à nouveau avec Embraer."





Sur le même sujet